وابستگان نظامی ۲۵ کشور با فرمانده نیروی دریایی ارتش دیدار کردند

به گزارش خبرنگار مهر، وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران عصر امروز یکشنبه با امیر دریادار «حسین خانزادی» فرمانده نیروی دریایی ارتش در ستاد فرماندهی نداجا دیدار کردند.

این دیدار هر ساله و به منظور تعامل سازنده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با کشورهای دوست و هم پیمان صورت می‌گیرد.

این ۲۵ وابسته نظامی خارجی مقیم جمهوری اسلامی ایران از ۳ قاره آمریکا، اروپا و آسیا و از کشورهای ارمنستان، برزیل، ایتالیا، آذربایجان، اندونزی، ژاپن، یونان، آلمان، اتریش، لهستان، بلغارستان، عمان، سوریه، چین، تاجیکستان، قزاقستان، هند، اوکراین، اسلواکی، ترکمنستان، ترکیه، روسیه، کره‌شمالی و لهستان بودند.

در این دیدار رسمی علاوه بر وابستگان نظامی کشورهای دوست و هم‌پیمان با جمهوری اسلامی ایران، مقامات عالی رتبه‌ای از ستاد کل نیروهای مسلح، ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سایر نیروهای مسلح حضور داشتند.