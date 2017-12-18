به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر طولابی در دیدار با مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان اظهار داشت: متاسفانه شهرستان دلفان با برخورداری از ۱۵۰ هزار نفر جمعیت که عمده آنها در روستاها سکونت دارند، از راه‌های روستایی مناسب برخوردار نیست.

وی گفت: در حال حاضر بیش از ۴۰۰ کیلومتر از راه‌های روستایی دلفان مالرو و شوسه بوده و ۶۰۰ کیلومتر مابقی نیز از روکش آسفالت مناسبی برخوردار نیستند.

طولابی به وجود سه محور مواصلاتی پرتردد نورآباد به شهرستان‌های خرم آباد، کرمانشاه و نهاوند اشاره کرد و گفت: این شرایط جغرافیایی، توجه بیشتر مسئولان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای را می طلبد، اگرچه جا دارد از اقدامات مناسب این اداره کل در مسیر نورآباد - نهاوند سپاسگزاری کنیم.

فرماندار دلفان بر ضرورت ایجاد پایانه مسافربری در مسیر کرمانشاه، اجرای روکش راه‌های روستایی، ایمن‌سازی محور امامزاده ابراهیم «بابای بزرگ»، بهسازی و ایمن‌سازی راه‌های روستایی بخش‌های کاکاوند و میربگ، ضرورت به‌روزرسانی ماشین‌آلات راهداری، تجهیز راهدارخانه‌ها و افزایش اکیپ‌های راهداری در بحث برفروبی زمستانی، ترمیم و بازسازی ابنیه فنی و تامین روشنایی محور نورآباد- کرمانشاه تاکید کرد.

طولابی خاطرنشان کرد: استقرار اکیپ راهداری در بخش میربگ جنوبی محور اتصال با شهرستان چگنی، خط کشی و نصب علائم ایمنی در سطح راه ها، ضرورت احداث پاسگاه پلیس راه در شهرستان و توجه به نوسازی ناوگان حمل و نقل کالای دلفان را به عنوان مطالبات در حوزه راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان دلفان برشمرد.

در ادامه این جلسه مصطفی ملکی صادقی معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان با اشاره به شرح قوانین احداث پاسگاه پلیس راه و پایانه مسافربری گفت: در بحث پاسگاه پلیس راه می بایست پیشنهاد و پیگیری اخذ مجوز از طریق فرماندهی انتظامی استان انجام شود و سپس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نسبت به احداث و تحویل آن اقدام کند.

وی گفت: در بخش پایانه مسافربری نیز شرایط پایانه نورآباد مناسب نیست و باید زیرساخت‌های لازم در این رابطه تامین شود ضمن اینکه احداث پایانه مسافربری به عهده شهرداری و بهره‌بردار آن راهداری و حمل و نقل جاده‌ای است.