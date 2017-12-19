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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۹:۱۵

تدوین «به وقت شام» تمام شد

تدوین «به وقت شام» تمام شد

با پایان تدوین «به وقت شام» توسط مهرداد خوشبخت این فیلم برای حضور در جشنواره ملی فیلم فجر آماده است.

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان تدوین «به وقت شام» ساخته جدید ابراهیم حاتمی کیا این فیلم برای حضور در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر آماده می شود. سازمان اوج امسال با این فیلم یکی از شانس های بردن سیمرغ های فجر است.

هادی حجازی فر و بابک حمیدیان بازیگران اصلی این فیلم هستند و به همراه آنها، جمعی از بازیگران مطرح سوری و لبنانی نیز در فیلم ایفای نقش می‌کنند.

«به وقت شام» دربارهٔ داعش و تهدیدات امنیتی آنها است.

فیلمبرداری «به وقت شام» جدیدترین اثر ابراهیم حاتمی کیا در لوکیشن مربوط به یکی از فرودگاه‌های نظامی در تهران آغاز شد و در ادامه در لوکیشن‌های متعددی از جمله شهرک سینمایی دفاع مقدس، پایگاه هوایی شیراز، اصفهان و روستاهای اطراف شهریار پیگیری شد.

کد مطلب 4176334

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