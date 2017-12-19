تدوین «به وقت شام» تمام شد

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان تدوین «به وقت شام» ساخته جدید ابراهیم حاتمی کیا این فیلم برای حضور در سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر آماده می شود. سازمان اوج امسال با این فیلم یکی از شانس های بردن سیمرغ های فجر است.
هادی حجازی فر و بابک حمیدیان بازیگران اصلی این فیلم هستند و به همراه آنها، جمعی از بازیگران مطرح سوری و لبنانی نیز در فیلم ایفای نقش میکنند.
«به وقت شام» دربارهٔ داعش و تهدیدات امنیتی آنها است.
فیلمبرداری «به وقت شام» جدیدترین اثر ابراهیم حاتمی کیا در لوکیشن مربوط به یکی از فرودگاههای نظامی در تهران آغاز شد و در ادامه در لوکیشنهای متعددی از جمله شهرک سینمایی دفاع مقدس، پایگاه هوایی شیراز، اصفهان و روستاهای اطراف شهریار پیگیری شد.
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