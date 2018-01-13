به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که در برخی محافل سینمایی و از نرسیدن فیلم «به وقت شام» به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا و تهیه کنندگی محمد خزاعی به سی و ششمین جشنواره ملی فیلم فجر صحبت می شود ولی طبق پیگیری های مهر مراحل فنی این فیلم رو به اتمام است و ضبط موسیقی «به وقت شام» انجام شده و اتالوناژ نیز رو به پایان است.

امور جلوه های ویژه این فیلم زیرنظر هادی اسلامی و با همراهی تیم او انجام شده ولی از آنجایی که ۲ دقیقه پایانی این فیلم ۱۱۰ دقیقه ای با اصلاحی از سوی ابراهیم حاتمی کیا رو به رو شده گروهی به جمع فیلم اضافه و مشغول انجام این بخش شده اند.

طبق اعلام دست اندرکاران، فیلم «به وقت شام» برای نمایش در روز دوشنبه ۱۶ بهمن ساعت ۲۰ در پردیس ملت آماده خواهد بود.

این فیلم در اکثر پلان ها دارای ویژوال افکت است که همین امر ساخت آن را سخت کرده بود ولی گفته می شود درنهایت اثری باکیفیت در جشنواره ملی فیلم فجر به نمایش درمی آید.