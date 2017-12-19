انتقاد از تخریب باغات تحت مالکیت نهادهای عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا صدراعظم نوری در سی و یکمین جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به شاخص آلودگی هوا گفت: امروز شاخص آلودگی از ١٥٠ گذشته و برای همه گروه‌ها ناسالم است.

وی با طرح سؤالی گفت: وضعیت فضای سبز شهری و باغات ما چگونه است؟ مالکان باغات و صاحبان فضای سبز چه نقشی در بهبود و عدم بهبودی این اوضاع دارند؟

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران در تذکر ی خطاب به بنیاد مستضعفان و جانبازان اظهار کرد: درختان تعدادی از املاک متعلق به نهادهای عمومی در حال از بین رفتن است و مالکان قصد داشتند تغییر کاربری داده و ساخت و ساز کنند.

صدراعظم نوری اضافه کرد: پلاک ثبتی ۱۷۴۱/۷۲ در خیابان ابهری سعادت آباد به مساحت ۱۱هزار و ۴۰۰متر در پهنه R۱۲۲ در مالکیت بنیاد مستعضفان، جانبازان و شرکت خدمات علوی است که در سال ۸۴، ۷۲۶ اصله درخت داشته است.

عضو شورای شهر تصریح کرد: در سال ۹۳، ۳۰ اصله درخت قطع شده و ۱۹۹ درخت خشک شده است. در دو نوبت جریمه قطع اشجار لحاظ شده است که ۲ هزار۶۰۰ اصله قطع و آنها به احیای ۵هزار اصله تکلیف شده‌اند.

وی گفت: مالک اجازه ورود به ملک را برای بازدید نداده است تا آنکه از طریق دادستان انقلاب در مرداد ۹۶مجوز گرفته شده و به همراه پلیس امنیت به این املاک ورود و گزارش تهیه شده است.

رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر تهران تاکید کرد: طبق گزارشات ۲۸۹ اصله درخت خشک شده بود که بنیاد مستضعفان، جانبازان پاسخگو نبودند.

صدراعظم نوری خاطرنشان کرد: مخاطب من مدیریت شهری گذشته است که معتقد بود همه کارهای شهری را کرده و فقط آلودگی مانده است. سوال من این است که با این پرونده‌ها می‌خواستید مشکل آلودگی هوا را حل کنید؟ چرا در دوران گذشته هیچ گزارشی از املاک این مالکان به شورای شهر ارائه نشده است؟