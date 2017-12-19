به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، «دمیتری روگوزین» معاون نخست وزیر روسیه گفت: روسیه به دنبال استفاده از بنادر سوریه برای صادرات غله به سوریه و کشورهای همسایه سوریه است.

وی گفت: بنادر سوریه برای صادرات گندم روسیه نه تنها به سوریه، بلکه از طریق سوریه به عراق و دیگر کشورهای اطراف آن ایده آل هستند و این موضوع برای ما سودمند است.

معاون نخست وزیر روسیه به این نکته اشاره کرد که روسیه در سال جاری میلادی در برداشت گندم به رکورد جدید دیگری دست پیدا کرد که این موضوع ضرورت صادرات گندم را بیش از بیش نشان می دهد.

به گفته «روگوزین»، روسیه و سوریه در حال برنامه ریزی برای ایجاد یک واحد توسعه رسوبات فسفات بطور مشترک در سوریه هستند. وی گفت: در سوریه رسوبات فسفات زیادی وجود دارد و در بسیاری از کشورها این محصول تقاضای زیادی دارد.

معاون نخست وزیر روسیه تصریح کرد: دو طرف برای توسعه رسوبات فسفات و صادرات آن به دیگر کشورها با یکدیگر توافق کرده اند و تمام منافع آن بین شرکت های سوری و روسی تقسیم خواهد شد.

سال گذشته میلادی، سوریه به روسیه پیشنهاد حقوق اکتشاف و توسعه رسوبات نفت و گاز فراساحلی و ساحلی را داده بود. اخیرا روس ها برای به روز رسانی پالایشگاه «بنی یاس» سوریه و احداث یک پالایشگاه به همراه ایران و ونزوئلا در سوریه به این کشور دعوت شده بودند.