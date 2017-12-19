ویژه برنامه های شب یلدا در فرهنگسراهای قزوین برگزار می شود

محمد درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری جشن یلدا در موزه مردم شناسی قجر خبر داد و اظهار کرد: جشن بزرگ یلدا ۳۰ آذر ماه سال جاری ساعت ۱۸ عصر با مشارکت تشکل های مردمی در موزه مردم شناسی قجر برگزار می شود.

وی افزود:اجرای ویژه برنامه شب یلدا با عنوان «یلدا؛ احیاء آیین های دیرین ایرانی» از دیگر برنامه هایی است که توسط خانه فرهنگ دانش ۲۸ آذر ماه امسال ساعت ۱۵ بعد از ظهر در سالن اجتماعات بانو حضرت زهرا (س) برگزار خواهد شد.

وی اظهار کرد: جشنی با عنوان «یلدا، مجالی برای تجربه لحظه های شیرین با هم بودن» با هدف پاسداشت آیین های کهن ایرانی ۲۹ آذر ماه سال جاری ساعت ۱۶ بعد از ظهر توسط خانه فرهنگ محمدیه در سالن قائم شهرداری قزوین برگزار می شود.

درافشانی خاطرنشان کرد:همچنین جشن «یلدا، بدرقه پاییز» با برنامه های شاد و مفرح برای کودکان به همراه حافظ خوانی و نمایش شاد ۲۹ آذر ماه سال جاری در خانه فرهنگ شهید نواب صفوی برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد:مراسم جشن شب یلدا همراه با حافظ خوانی، قصه های ننه سرما و برنامه های شاد و مفرح ویژه کودکان ۲۷ آذر ماه امسال در فرهنگسرای بانو حضرت زهرا(س) و جشن «یلدا بلندترین شب سال» با برنامه های شاد و نمایش عروسکی به همراه چیدمان شب یلدا ۲۸ آذر ماه در محل خانه فرهنگ سنجیده و همچنین ویژه برنامه شب یلدا با هدف آشنایی کودکان با سنت های دیرینه ایرانیان توسط خانه تخصصی شاد همراه با برنامه های مفرح و حافظ خوانی ۲۸ آذر ماه در قزوین برگزار شد.