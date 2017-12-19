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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۵:۴۳

امام جمعه ایلام:

مشارکت بنیاد برکت باعث تحول در مدرسه سازی ایلام شده است

مشارکت بنیاد برکت باعث تحول در مدرسه سازی ایلام شده است

ایلام-نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام گفت: مشارکت بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام راحل (ره) در مدرسه سازی نیاز استان را به فضاهای آموزشی مرتفع می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمدنق لطفی روز سه شنبه در آیین بهره برداری از مدارس احداثی بنیاد برکت در ایلام اظهار داشت: بنیاد برکت در هر جا قدم گذاشته توانسته باری را از روی دوش محرومان و افراد مستضعف جامعه بردارد.

وی تاکید کرد: شاخصه اصلی این نهاد ارزشی محرومیت زدایی است و تاکنون نیز در دولت های مختلف مثمرثمر بوده و توانسته به کمک مدیران اجرایی برای رفع دغدغه های تحصیلی دانش آموزان در مناطق دورافتاده و محروم برود.

امام جمعه ایلام گفت: یک هزار مدرسه تاکنون توسط این بنیاد در سراسر کشور ساخته شده است که نشان دهنده اهتمام رهبری معظم انقلاب به توسعه امر آموزش و پرورش در جامعه است چرا که معظمله اعتقاد راسخ دارند کشور در سایه ارتقای دانش و علوم مختلف از سوی نسل جوان و نوجوان خواهد توانست پله های ترقی و پیشرفت را طی کند و از وابستگی به بیگانگان خلاصی پیدا کند.

آیت الله لطفی همچنین خواستار مشارکت این بنیاد در سایر پروژه های زیرساختی استان شد و گفت: یکی از نیازهای استان ایلام متصل نبودن به شبکه ریلی است و انتظار داریم مسئولان این بنیاد در این زمینه نیز با توجه به محدودیت اعتبارات دولتی ورود کنند.

کد مطلب 4177014

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