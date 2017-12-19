اهدای ۴۰۰۰ بسته فرهنگی به دانش آموزان زلزله زده ثلاث باباجانی

مهناز فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کاروان بزرگ هدایای فرهنگی از سوی ستاد امداد فرهنگی کانون پرورش فکری برای کودکان و نوجوانان در مناطق زلزله زده برای شب یلدا آماده شده است.

فتاحی همچنین گفت: این کاروان چهار هزار بسته فرهنگی در قالب چند دستگاه وانت و کامیون به مناطق زلزله زده در شهرهای ثلاث باباجانی ارسال و در مدارس هدف در بین دانش آموزان توزیع خواهد شد.

فتاحی از برنامه ریزی برای ارسال بسته های فرهنگی به مناطق زلزله زده در شهرها و روستاهای سرپل ذهاب و ثلاث باباجانی خبر داد و افزود: ارسال این بسته ها تا مادامی که تمامی کمک های رسیده، به دست دانش آموزان برسد ادامه خواهد داشت.