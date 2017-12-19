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۲۸ آذر ۱۳۹۶، ۱۸:۰۸

سرپرست اداره کل کانون پرورش فکری استان کرمانشاه خبر داد:

اهدای ۴۰۰۰ بسته فرهنگی به دانش آموزان زلزله زده ثلاث باباجانی

اهدای ۴۰۰۰ بسته فرهنگی به دانش آموزان زلزله زده ثلاث باباجانی

کرمانشاه- سرپرست اداره کل کانون پرورش فکری استان کرمانشاه از اهدای ۴۰۰۰ بسته فرهنگی به دانش آموزان زلزله زده در ثلاث باباجانی خبر داد.

مهناز فتاحی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کاروان بزرگ هدایای فرهنگی از سوی ستاد امداد فرهنگی کانون پرورش فکری برای کودکان و نوجوانان در مناطق زلزله زده برای شب یلدا آماده شده است.

 فتاحی همچنین گفت: این کاروان چهار هزار بسته فرهنگی در قالب چند دستگاه وانت و کامیون به مناطق زلزله زده در شهرهای ثلاث باباجانی ارسال و در مدارس هدف در بین دانش آموزان توزیع خواهد شد.

فتاحی از برنامه ریزی برای ارسال بسته های فرهنگی به مناطق زلزله زده در شهرها و روستاهای سرپل ذهاب و ثلاث باباجانی خبر داد و افزود: ارسال این بسته ها تا مادامی که تمامی کمک های رسیده، به دست دانش آموزان برسد ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 4177144

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