قطعی نبودن تغییر رئیس اداره کتاب/خرید۹۶۰میلیونی ارشاد از ناشران

خبرگزاری مهر _ گروه فرهنگ: این هفته گزارش یک هفته با کتاب، با ۱۰ خبر منتشر می شود. از این تعداد، یک خبر مربوط به حوزه بین الملل می شود و باقی اخبار، داخلی هستند.

بیشتر خبرهایی هم که در گزارش این هفته مرور می شوند، در روز دوشنبه منتشر شده اند.

در ادامه خبرهای مهم حوزه کتاب را در این هفته مرور می کنیم:

برگزاری اختتامیه چهاردهمین جشنواره نقد کتاب

آئین اختتامیه چهاردهمین جشنواره نقد کتاب عصر دوشنبه ۲۷ آذر با حضور معاون امور فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیرعامل خانه کتاب و جمعی از مولفان، ناشران و پژوهشگران در سالن اجتماعات پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری در تهران برگزار شد.

سخنان معاون فرهنگی وزیر ارشاد درباره تغییر رئیس اداره کتاب

خبر دوم گزارش مربوط به سخنانی است که محسن جوادی معاون فرهنگی وزیر ارشاد در حاشیه مراسم اختتامیه جشنواره نقد کتاب درباره درباره رفتن محمد سلگی از اداره کتاب و آمدن علی فریدونی، به خبرنگار مهر گفت.

جوادی در این باره گفت: تا این لحظه هیچ تصمیمی در این مورد گرفته نشده و اساسا اصل موضوع رفتن آقای سلگی از اداره کتاب از نظر بنده قطعی نیست.

تصویب خرید بیش از ۹۶۰ میلیون تومانی ارشاد از ناشران

خرید ۳۰۳ عنوان کتاب در ۴۴ هزار و ۲۵۰ نسخه به مبلغ کل ۹ میلیارد و ۶۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال در جلسه ۵۸۴ هیأت انتخاب و خرید کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسید. مثل بیشتر خبرهای این گزارش، این خبر روز دوشنبه این هفته منتشر شد.

اعلام برنامه‌های جدید جشنواره کتاب و رسانه

طبق یکی از خبرهایی که یکشنبه این هفته منتشر شد، برنامه‌های دبیرخانه دائمی جشنواره «کتاب و رسانه» تا دور بعدی این جشنواره، توسط مجید غلامی جلیسه مدیرعامل خانه کتاب اعلام شد.

به این ترتیب، جلیسه درباره برنامه‌های جدید این جشنواره گفت: همان‌گونه که در مراسم اختتامیه شانزدهمین دوره جشنواره کتاب و رسانه اعلام شد، دبیرخانه این جشنواره از حالت موسمی خارج شده و فعالیت‌های متنوعی را به‌صورت دائمی، با هدف ارتقای وضعیت اخبار و مطالب کتابی مندرج در رسانه‌های کشور در دستور کار خود قرار خواهد داد.

برگزاری هشتمین جشنواره پژوهش کتابخانه ملی

یکی از خبرهای این هفته که مربوط به کتابخانه ملی می شود و روز دوشنبه منتشر شد، هشتمین جشنواره پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است که با حضور ریاست این سازمان، معاونین و جمعی از پژوهشگران برتر این حوزه در مرکز همایش‌های کتابخانه ملی ایران، سالن حکمت برگزار شد.

رونمایی از کتاب «نقش اجتماعی کتابخانه‌ها»

مراسم رونمایی از کتاب «نقش اجتماعی کتابخانه‌ها: راهکارها و راهبردهای کاهش نابرابری در دسترسی به دانش» با ترجمه محمدرضا مجیدی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و دبیر مجمع مجالس آسیایی عصر شنبه ۲۵ آذر در مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشکده حقوق دانشگاه تهران برگزار شد.

افتتاح طرح پژوهشی خدمات کتابخانه‌های عمومی ایران

پس از خبر رونمایی کتاب «نقش اجتماعی کتابخانه ها» و در ادامه همکاری‌های مشترک نهاد کتابخانه ها و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، به خبر آیین افتتاح طرح «خدمات کتابخانه‌های عمومی ایران» می رسیم که دوشنبه این هفته برگزار شد. نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، این برنامه را با هدف شناسایی، انتخاب و طراحی خدمات جدید کتابخانه‌ای با استفاده از روش‌های علمی و به‌روز، اجرا می‌کنند.

این طرح با هدف شناسایی خدمات جاری کتابخانه‌ای در سطح ایران و جهان، انتخاب خدمات جدید کتابخانه‌ای که در ایران قابلیت استفاده و پیاده سازی دارد و همچنین طراحی خدمات انتخاب شده با استفاده از روش‌های علمی و به‌روز در بسته های خدمتی طی ۲۰ ماه اجرا می‌شود تا از این طریق موجب رونق فعالیت‌ها، استفاده از امکانات بالقوه و ایجاد انگیزه در کتابداران کتابخانه‌های عمومی کشور شود.

انتشار فراخوان نخستین جشنواره کتاب نابینایی و کم‌بینایی

طبق خبری که روز شنبه این هفته منتشر شد، نخستین جشنواره ملی «کتاب نابینایی و کم‌بینایی» اسفند ماه امسال برگزار می‌شود.

انجمن نابینایان ایران با همکاری موسسه خانه کتاب، معاونت فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، سازمان بهزیستی کشور، سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و انجمن علمی و آفرینش‌های هنری معلولین ایران، با هدف ارج نهادن به تلاش و کوشش نویسندگان، پژوهشگران، مترجمان، مصححان و پدیدآورندگان آثار مکتوب با موضوع نابینایی و کم‌بینایی و همچنین نابینایان و کم‌بینایان اهل قلم، این جشنواره را برگزار خواهد کرد.

انتخاب دبیر چهارمین جشنواره فرشته

روز دوشنبه این هفته خبری درباره جشنواره ادبی فرشته منتشر شد. به موجب این خبر، چهارمین دوره «جایزه فرشته» به زودی توسط شهر کتاب فرشته برگزار شده و پژمان موسوی نیز به تازگی به عنوان دبیر این دوره از جایزه مذکور انتخاب شده است.

معرفی برترین شهر روسیه در زمینه مطالعه

طبق یک خبر که دیروز چهارشنبه منتشر شد، شهر سن پترزبورگ از بالاترین سرانه مطالعه در روسیه برخوردار است.این شهر در سال جاری به عنوان برگزیده مسابقهای تحت عنوان منطقه‌ای با بالاترین سرانه مطالعه در کشور روسیه، انتخاب شده است. ‌مراسم معرفی برترین‌های مسابقه در کتابخانه ریاست جمهوری یلتسین برگزار شد.

این برنامه در ششمین همایش بین المللی فرهنگی سنت پتربورگ گنجانده شده بود. تقریبا تمام مناطق روسیه برای پیروزی در کسب این جایگاه با یکدیگر به رقابت پرداختند. از ۸۴ منطقه چند منطقه برگزیده شد. به ویژه، غربی‌ترین منطقه برنده جایزه برای برگزاری روزهای ادبیات در منطقه کالینینگراد شد. از تاتارستان نیز برای طرح «دفترچه‌های فرهنگی مدرسه» یاد شد. همچنین پایتخت روسیه هم برای انتقال کتبی از کتابخانه‌ها -که امکان هدیه کردن آنها مقدور بود- به مردم، جایزه دریافت کرد.

به این ترتیب سنت پترزبورگ نیز عنوان «سردمدار ادبی روسیه» را دریافت کرد.