کاهش روند تجارت در مرزها بیکاری استان کرمانشاه را افزایش داد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی امروز پنج شنبه در جلسه بررسی مبادی مرزی با حضور تیم اقتصادی وزارت کشور که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اینکه استان کرمانشاه از قدیم الایام استانی تجاری بوده است، امیدواریم بخشی از مشکلات حوزه بازارچه های مرزی و مبادلات در این منطقه حل و فصل شود.

معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه، خطاب به نمایندگان وزارت کشور گفت: داد مظلومیت استان کرمانشاه را به مسئولین منتقل کنید.

رحیمی خاطر نشان کرد: اگر در گذشته نرخ بیکاری استان ما زیر متوسط کشوری بوده بخاطر فعال بودن تجارت در منطقه بود و متاسفانه از زمانی که روند تجارت در مرزها کاهش یافت نرخ بیکاری ما افزایش یافت.

معاون امور اقتصادی استانداری کرمانشاه ابراز امیدواری کرد، از روز شنبه مرز پرویز خان بازگشایی بشود.

وی اظهار داشت: در جلسه ای که با وزیران کشور داشتیم، قرار شد در مبادلات مرزی به ازای هر نفر مرز نشین ۵۰۰ هزار تومان معافیت گمرکی تعلق بگیرد که برای این منظور ۹۰۰ میلیارد تومان دولت از بودجه خود را کم و به مردم مرز نشین ۴ استان کرمانشاه، آذربایجان غربی، کردستان و سیستان و بلوچستان اختصاص داد.

رحیمی تصریح کرد: در بحث ساخت و ساز و بازگشایی مرز پرویز خان کار توسط افرادی راکد مانده و درخواست می شود که این امر پیگیری شود تا صادرات ما - که از طریق این مرز در حال حاضر تعطیل شده- به روال عادی برگردد.

وی همچنین درخواست کرد: حمل و نقل از طریق این مرز به صورت یکسره صورت بگیرد که ماشین های حمل بار برای جابجایی کالا اتلاف وقت نداشته باشند.

معاون استاندار کرمانشاه با بیان اینکه در حال حاضر از محل اعتبارات استان مبلغ ۱۷ میلیارد تومان اختصاص به مرزها دادیم، گفت: بیش از ۹۰ درصد تجارت در استان ما به سایر استانها برمی گردد و باید یک ردیف ملی حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد تومان برای این امر اختصاص یابد که آنها را به یک باراندازهایی تبدیل کنیم که در شان کشور باشد.

وی در پایان گفت: ما برای بهبود وضعیت زندگی مردم درصدد ارتقاء کمی و کیفی مرزها هستیم و امیدواریم ترتیبی اتخاذ شود که از روز شنبه این امر محقق شود چرا که آبروی کشور با این مهم حفظ خواهد شد.