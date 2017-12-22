به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی شامگاه پنج شنبه در نشست شورای اداری به میزبانی بروجن با اشاره به اینکه نقاط حادثه خیز جاده های چهارمحال و بختیاری رفع می شود، اظهار داشت: رفع نقاط حادثه خیز و استاندارد سازی محورهای چهارمحال و بختیاری از مهمترین اولویت های دولت است.

وی عنوان کرد: هم اکنون برخی محور های پرتردد استان چهارمحال و بختیاری در شهرستتان بروجن قرار دارد که استاندارد سازی آن و رفع نقاط حادثه خیز آنها در دستور کار قرار گرفته است.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: رفع نقاط حادثه خیز محور های ارتباطی نقش مهمی در کاهش تصادفات در چهارمحال و بختیاری دارد.

طرح انتقال آب بن - بروجن در استان چهارمحال و بختیاری اجرا می شود

وی ادامه داد: طرح انتقال آب بن - بروجن در استان چهارمحال و بختیاری اجرا می شود و به بهره برداری می رسد.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: طرح انتقال آب بن - بروجن مشکل کمبود آب شرب در شهرستان بروجن و برخی از شهرها و روستاهای استان را حل می کند.

توسعه بخش کشاورزی و گردشگری در چهارمحال و بختیاری ضروری است

وی ادامه داد: از تمام ظرفیت ها برای اجرایی شدن این پروژه بهره گرفته می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه توسعه بخش کشاورزی و گردشگری در چهارمحال و بختیاری ضروری است، ادامه داد: باید از ظرفیت های بخش گردشگری و کشاورزی برای ایجاد اشتغال بهره گرفت.