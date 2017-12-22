به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه شب یلدا، به همت سازمان خدمات اجتماعی و همکاری مناطق ۱۹،۵و ۲۲و نیز مشارکت جمعی از نیکوکاران، جشن «یلدای مهربانی» در سرای محله دولت خواه جنوبی با حضور کودکان مستقر در سکونتگاه های غیر رسمی این منطقه و خانواده هایشان برگزار شد.

دراین مراسم که الهام فخاری عضو کمسیون اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران و جمعی از مدیران شهرداری حضور داشتند، در کنارحدود ۳۰۰ کودک در معرض آسیب های اجتماعی که همگی ساکن منطقه ۱۹ و سکونتگاه های غیر رسمی (کوره های آجر پزی) بودند، جشن «یلدای مهربانی» را برگزار کردند.

عضو شورای شهر تهران در حاشیه این مراسم با اشاره به عزم شورای پنجم شهر تهران برای توجه جدی به ساماندهی آسیب های اجتماعی گفت:« تمام تلاش خود را در شورای شهر به کار بسته ایم تا با تصویب قوانین موثر و کارآمد، به تسریع ساماندهی آسیب های اجتماعی در پایتخت کمک کنیم.»

فخاری افزود:« توجه ویژه به مشکلات کودکان کار و خیابان از جمله مسایلی است که همواره مورد تاکید اعضای شورا بوده است. ضمن این که برگزاری برنامه های این چنینی در کنار تصویب قوانین حمایتی از این کودکان معصوم می تواند کمک کند تا آنان بتوانند حتی برای ساعاتی هم که شده، حق مسلم زندگی خود یعنی لذت کودکی کردن و شاد بودن و خندیدن را بچشند.»

گفتنی است اجرای برنامه های شاد و اهدای هدیه از جمله برنامه های این جشن بود.