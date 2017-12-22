به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب ضمن بیان اهمیت وحدت در جامعه اسلامی گفت: راه‌حل خروج از مشکلات جامعه اسلامی و التیام بخشی به زخم‌های آن این است که در بین مسلمانان وحدت ایجاد شود.

این مدرس خارج حوزه علمیه قم بیان داشت: وحدت در جامعۀ اسلامی نشانۀ رحمت الهی است؛ همان‌طوری که اختلاف و پراکندگی و ستیز نشانۀ عذاب الهی است. پس کاری که مجمع جهانی تقریب انجام می‌دهد کار بزرگی است و آن کار این است که بتوانیم راه را برای نزول رحمت الهی در جامعه اسلامی فراهم کنیم.

عضو مجلس خبرگان رهبری ضمن تشکر از حمایت های مقام معظم رهبری از مجمع جهانی تقریب خاطر نشان کرد: تاثیرکارهایی که مجمع انجام داده است را می‌توان از عکس‌العمل‌های دشمن دریافت؛ یقین بدانیم که این قضیۀ نخست وزیر لبنان به دلیل برگزاری اجلاسیه اتحادیه علمای مقاومت اسلامی در لبنان بود. آن چیزی که در این اتحادیه شکل گرفت اتحاد علمای اسلام در برابر آمریکا و اسرائیل بود. در این اجلاسیۀ شخصیت‌های برجستۀ جهان اسلام از همۀ مذاهب، حضور داشتند؛ از حدود ۹۰ کشور در جهان در این اجلاسیه حضور داشتند.

وی در بخشی دیگری در ضمن بیان اهمیت کنفرانس وحدت تاکید کرد:کنفرانس وحدت هم از چند جهت متفاوت بود. قریب به نمایندگان ۷۰ کشور در این کنفرانس شرکت کرد. حدود ۱۵ نفر وزیر در این کنفرانس شرکت کرد. قریب به ۲۰ مفتی اعظم در کنفرانس شرکت کردند.

آیت الله اراکی در مورد میزان اثرگذاری کنفرانس وحدت در خارج از کشور گفت: اثرگذاری کنفرانس وحدت در خارج از کشور به این شکل است که برای مثال در رسانه‌های عراقی برای شرکت کردن یا نکردن برخی از نمایندگان عراقی در این کنفرانس کلی محدودیت ایجاد کرده بودند. این اجلاس دستاوردهای بزرگی هم داشت که یکی از مهمترین آنها تشکیل شورای وزرای خارجه بود. یعنی قرار بر این شد که ۶ وزیر سابق و فعلی یک کمیته‌ای تشکیل داده و مسائل جهان اسلام را پیگیری کنند.

وی ضمن تشکر از تمام نهادهایی که به برگزاری کنفرانس وحدت کمک کرده اند بیان کرد: از صداوسیمای جمهوری اسلامی به خاطر پوشش بسیار خوبی که از برنامه ها و میهمانان کنفرانس داشته است تشکر می‌نماییم.