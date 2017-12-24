به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، دلیل این مقوله این است که نظام آموزش و پرورش اهمیت دو چندانی را به مقوله پژوهش های عملی ابراز کرده است.

در نظام فعلی آموزش و پرورش اقدام پژوهی، گزارش تخصصی و درس پژوهی سه رکن اساسی در پیشبرد اهداف آموزشی و همچنین پیشرفت علمی در فضای یاددهی و یادگیری کشور به شمار می‌آید و معلمان عزیز می‌بایست برای پیشرفت روز افزون در نظام آموزشی همواره توجه کافی خود را نسبت به اقدام پژوهی، گزارش تخصصی و درس پژوهی مبذول کنید.

اهمیت اقدام پژوهی، گزارش تخصصی و درس پژوهی در آن است که در چشم انداز بیست ساله آموزش و پرورش می بایست همه معلمان مباحث تئوری را کنار گذاشته و برای پیشرفت روز افزون دانش آموزان در جامعه از مباحث عملی استفاده نمایند و آنچه در ذهن دارند را در قالب فعالیت های عملی و در راستای اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و درس پژوهی اجرا کنند.

همانطور که می دانیم میان اقدام پژوهی، گزارش تخصصی و درس پژوهی شباهت های زیادی وجود دارد. اقدام پژوهی در واقع پژوهش عملی یک معلم در محیط کلاس و یا یکی از عوامل آموزشی در راستای بهبود یک وضعیت رفتاری و درسی در محیط مدرسه است.

حال آنکه گزارش تخصصی نیز با اینکه حاصل تجربیات یک معلم یا یک عامل آموزشی درهمین زمینه است ولی دیگر نیازی به کار کردن روی یک یا چند دانش آموز نیست اما در درس پژوهی فعالیت به صورت گروهی انجام می‌گیرد. به‌طوری که چند تن از معلمان گرد هم می آیند و با برنامه ریزی در رابطه با یک شیوه نوین تدریس می‌کوشند بهترین الگوی تدریس را برای دانش آموزان به ارمغان آورده و آن را با عنوان تجربیات برتر تدریس خود به ثبت برسانند.

اقدام پژوهی، گزارش تخصصی و درس پژوهی به معلمان کمک می‌کند بیشترین تاثیر را در راستای فرایندهای یاددهی و یادگیری بر روی دانش آموزان داشته باشند. معلمان از این روش‌ها استفاده و بهره های زیادی را می برند. از جمله اینکه به کمک این مواد پژوهشی دانش آموزانی قوی و پژوهشگر به بار می آورند. و همچنین روش های تدریس بهینه و قوی را در عرصه آموزشی می‌آزمایند. که البته نکته مهمی که هست و توجه به آن خالی از لطفا نیست اینکه معلمان و سایر فرهنگیان با ارائه اقدام پژوهی ، گزارش تخصصی و درس پژوهی به کسب امتیاز خود در ارزشیابی هم کمک زیادی می‌کنند.

در این راستا و طبق آنچه بیان شد باید گفت که معلمان و سایر فرهنگیان برای نگارش و تدوین اقدام پژوهی، گزارش تخصصی و درس پژوهی نیاز به منبعی قوی و غنی دارند. سایت بزرگ بانک فایل پژوهشی معلمان این مشکل را برطرف کرده و با بهره گیری از دانش نوین منابعی عظیم را برای استفاده فرهنگیان محیا ساخته است. معلمان و سایر فرهنگیان پژوهشگر با مراجعه به این سایت می توانند از آنچه در این پایگاه برای آنها فراهم شده، استفاده کنید.

منبع: بانک فایل پژوهشی معلمان