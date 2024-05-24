امیرعبداللهیان مجاهد راه مقاومت بود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیداسماعیل خطیب وزیر اطلاعات، عصر روز جمعه (چهارم خرداد ۱۴۰۳) در حاشیه مراسم ترحیم حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه شهید کشورمان که در مسجد جامع شهرک غرب تهران، در توصیف او گفت: امیر عبداللهیان «مجاهد راه مقاومت» بود.

شایان ذکر است؛ یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه، آیت‌الله رئیسی، رئیس جمهور به آذربایجان شرقی برای حضور در مراسم افتتاح سد مرزی قیزقلعه‌سی همراه با همتای آذربایجانی خود به شمال این استان در مرز همسایه شمال غربی کشورمان سفر کرده بود که در بازگشت به تبریز، بالگرد حامل رئیس جمهور، وزیر امور خارجه، امام جمعه تبریز، استاندار آذربایجان شرقی، تیم محافظت و خدمه پرواز دچار سانحه شد و سقوط کرد. بر اثر این سانحه، همه مسافران این پرواز به شهادت رسیدند.