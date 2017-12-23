به گزارش خبرنگار مهر، آرش کردی بعد از ظهر شنبه در مراسم معارفه مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای زنجان با اشاره به توانمندی‌های این استان در حوزه برق، از راه‌اندازی مرکز پشتیبانی دیسپاچینگ ملی در زنجان خبر داد و افزود: خوشبختانه استان زنجان به عنوان قطب الکترونیک و برق در کشور شناخته می‌شود و فارغ‌التحصیلان توانایی در این حوزه در استان وجود دارد.

وی با یادآوری اینکه بسیاری از کشورها، نهادها، سرمایه‌گذاران و ... به دلیل وجود پتانسیلی که در صنعت برق وجود دارد، در رقابت برای سرمایه‌گذاری در این بخش با یکدیگر هستند، ادامه داد: به روز بودن یکی از اولویت‌های ما در این صنعت است، لذا انتظار می‌رود که اقدامات در سطح کشور در حوزه مدیریت مصرف، اقداماتی به روز باشد.

مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به اینکه در کنار مدیریت مصرف حتماً باید به توسعه و گسترش شبکه نیز اهتمام ورزید و این توجه نباید ما را از پرداختن به این بخش مهم غافل کند، تصریح کرد: متاسفانه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی که در حوزه مصرف با آن دست به گریبان هستیم، مسئله عدم تعادل است که معتقدیم باید در این حوزه کارهای اساسی در راستای پاسخ‌گویی به مدیریت مصرف صورت گیرد.

کردی در ادامه از مصرف فزاینده برق توسط برخی از بخش‌ها به‌عنوان یکی دیگر از دغدغه‌های این بخش یاد کرد و گفت: صنعت برق سالانه شاهد افزایش ۵ درصدی مصرف است که اگر این میزان مصرف را با سایر شاخص‌ها از جمله رشد اقتصادی مقایسه کنیم، درمی‌یابیم که این میزان افزایش مصرف برق ارتباط مستقیمی با شاخص‌های مختلف ندارد.

وی با بیان اینکه امروز این شرایط برای ایران و کشورهای همسایه فراهم است تا گام بلندی در راستای صادرات برق بردارند، افزود: با توجه به این شرایط می‌توانیم در این صنعت به یکی از قطب‌های منطقه‌ای تبدیل شویم و بالطبع استان زنجان نیز می‌تواند از این قضیه منتفع شود.

مدیرعامل شرکت توانیر با یادآوری اینکه امروز صنعت برق به وضعیت قابل قبولی از خودکفایی رسیده است، خاطرنشان کرد: بی‌شک، وجود چنین پشتوانه‌ای در صنعت برق کشور، نشان از حمایت انجام شده از این صنعت در ایران است.

در این مراسم «بهمن الله‌مرادی» به‌عنوان مدیرعامل جدید شرکت برق منطقه‌ای زنجان معرفی شد.