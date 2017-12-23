وجود ۱۲پست اختصاصی برق برای واحدهای صنعتی در زنجان

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز نیک‌سرشت بعد از ظهر شنبه در مراسم معارفه مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای زنجان با بیان اینکه امروز اولویت شرکت‌های برق استان زنجان باید ورود به بخش صنعت باشد، افزود: این اولویت به این خاطر است که در برهه کنونی بحث سرمایه‌گذاری در صنعت برق با توجه به ظرفیت‌هایی که در استان برای این موضوع در نظر گرفته شده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی از حضور سرمایه‌گذاری خارجی در استان خبر داد و با یادآوری اینکه قرار است اتفاقات خوبی در صنعت برق استان به کمک بخش خصوصی صورت گیرد، ادامه داد: در حال حاضر یک سرمایه‌گذار چینی قول مساعد در راستای ایجاد نیروگاه ۲۰ مگاواتی در زنجان داده است که این خود می‌تواند تحول خوبی در صنعت برق استان که در حال حرکت به سمت قطب شدن در این حوزه است، باشد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار زنجان با یادآوری اینکه هم‌اکنون استان زنجان از وجود ۱۲ پست اختصاصی برای واحدهای صنعتی در استان برخوردار است، تصریح کرد: اگر بخواهیم در صنعت حرف‌های زیادی برای گفتن داشته و صنعت را به سمت توسعه سوق دهیم، باید از زیرساخت مطمئنی چون انرژی پایدار در این زمینه برخوردار باشیم و بی‌تردید دست‌یابی به چنین مهمی دور از ذهن نخواهد بود.

نیک‌سرشت در ادامه با اشاره به اینکه امروز زنجان به یکی از استان‌های جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شده است، اظهار کرد: خوشبختانه در برهه کنونی، استان زنجان پایه و زیرساختی برای تبدیل شدن به قطب الکترونیک و فناوری اطلاعات در کشور است و با پتانسیل‌هایی که دارد می‌تواند در کشور نیز زیرساخت ایجاد کند.