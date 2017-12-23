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۲ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۰۹

استاندار چهارمحال و بختیاری:

طرح انتقال آب بن - بروجن اجرا می شود

طرح انتقال آب بن - بروجن اجرا می شود

شهرکرد- استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: طرح انتقال آب بن - بروجن در چهارمحال و بختیاری اجرا می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه طرح انتقال آب بن - بروجن در چهارمحال و بختیاری اجرا می شود، اظهار داشت: طرح انتقال آب بن – بروجن از مصوبات سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت به این استان بوده  است و این طرح به هیچ عنوان تعطیل نمی شود.

وی ادامه داد: باید زمینه برای اجرای سریع پروژه انتقال آب بن – بروجن فراهم شود.

کمبود آب شرب در شهرهای چهارمحال و بختیاری

استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کمبود آب شرب در شهرهای استان چهارمحال و بختیاری از جمله بروجن، سفید دشت، فرادنبه، فرخ شهر و ... وجود دارد، تاکید کرد: با اجرای این پروژه مشکلات کمبود آب شرب این شهرها حل می شود.

وی اظهار داشت: اجرای این پروژه از مهمترین پروژه ها وعده داده شده توسط رئیس جمهور است و باید موانع اجرای پروژه برداشته شود و تلاش وشد که هرچه زودتر به بهره برداری برسد.

کاهش بارش در استان چهارمحال و بختیاری موجب کاهش منابع آب شده است

وی در ادامه بیان کرد: خشکسالی و کاهش بارش در استان چهارمحال و بختیاری موجب کاهش منابع آب شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: باید در زمینه مصرف آب در این استان صرفه جویی کرد.

کد مطلب 4180583

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