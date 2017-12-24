بهمن امیدقائمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه سهمیه امسال استان اصفهان در حوزه سوادآموزی حدود هفت هزار و ۵۰۰ نفر بوده است، اظهار داشت: از این تعداد تاکنون ۸۵ درصد تعهد اعلامی، جذب شده است.

وی با اشاره به اینکه دوره‌های سوادآموزی، انتقال و تحکیم در استان اصفهان برای باسواد کردن افراد ۱۰ تا ۴۹ سال اجرایی می‌شود، اضافه کرد: بر این اساس در سال جاری از دو هزار و ۸۰۰ نفر سهم بخش سواد آموزی دو هزار و ۴۰۰ نفر جذب شده اند.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان سهمیه استان در دوره انتقال سوادآموزی را دو هزار و ۸۵ نفر اعلام کرد و گفت: از این تعداد همه تعهد اداره کل آموزش و پرورش محقق شده است.

وی با اشاره به اینکه سهم جذب دوره تحکیم آموزش و پرورش استان اصفهان در سال جاری ۸۰۰ نفر بوده است، افزود: از این تعداد نیز ۷۸۰ نفر جذب شده‌اند.

امیدقائمی در ادامه با اشاره به اینکه در بخش جذب اتباع بیگانه شامل اتباع کشورهای عراق و افغانستان حدود یک هزار و ۳۰۰ نفر تحت آموزش قرار گرفتند، تصریح کرد: در بخش اتباع نیز سهمیه استان اصفهان به صورت کامل محقق شده است.

اصفهان در حوزه باسوادی جزء پنج استان برتر کشور است

وی در ادامه با تاکید بر اینکه استان اصفهان در حوزه باسوادی جزء پنج استان برتر کشور است، افزود: در این استان نواحی یک و دو آموزشی شهر اصفهان، جرقویه علیا، نائین، نطنز، کوهپایه و اردستان بیشترین با سوادان را دارند.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان در ادامه با اشاره به اینکه بر اساس سرشماری سال ۹۵ جمعیت کشور ۷۹ میلیون و ۹۲۹ هزار نفر اعلام شده است، ابراز داشت: از این تعداد ۴۹ میلیون باسواد و دو میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال بیسواد هستند که در جامعه هدف آموزش و پرورش قرار دارند.

۱۰۳ هزار نفر در اصفهان بی‌سواد هستند

وی تصریح کرد: در استان اصفهان در سرشماری سال ۹۵، پنج میلیون و ۱۲۰ هزار نفر زندگی می‌کنند که میزان با سوادی ۱۰ تا ۴۹ سال بیش از سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر است و ۱۰۳ هزار نفر در این گروه سنی بی سواد هستند.

امید قائمی با اشاره به اینکه برای آموزش در نهضت سواد آموزی طرح ای سی دی ال، آموزش با تبلت، طرح خواندن با خانواده، طرح آموزش مددجویان کمیته امداد، آموزش کودکان کار و ... در دستور کار است، اضافه کرد: در این راستا یادآور می‌شود که در سال جاری یک‌هزار کودک کار ۱۰ تا ۲۰ سال جذب آموزش‌های سوادآموزی شده‌اند.

۱۴ مرکز یادگیری محلی در استان اصفهان فعال شد

وی همچنین به توسعه مراکز یادگیری محلی در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ۹ مرکز یادگیری محلی در استان فعال بود و امسال به منظور توسعه آموزش و مهارت‌های زندگی به ۱۴ مرکز در شهرستان‌های پیربکران، فلاورجان، خمینی شهر، دهاقان، سمیرم، فریدونشهر،جرقویه سفلی، زندان اصفهان و مبارکه رسیده است.

معاون سواد آموزی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان همچنین به امضای تفاهم‌نامه مشترک با ادارات و سازمان‌ها برای ریشه‌کن کردن بیسوادی در اصفهان اشاره کرد و گفت: تفاهم نامه همکاری با ۱۸ دستگاه از جمله بهزیستی، کمیته امداد، جهاد کشاورزی، اداره کل زندان‌ها، امور عشایر، اداره کل کار و تعاون و .. امضا شده است.