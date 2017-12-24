به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ینت نیوز، دانمارک تحت فشار رژیم صهیونیستی از محدود کردن کمکهای خود به سازمانهای مردمنهاد فلسطین خبر داد.
گفتنی است «آندرس ساموئلسن» وزیر خارجه دانمارک با صدور بیانیهای، از دشوار شدن شرایط کمک مالی به این نهادها سخن گفت.
وی بهانه اصلی برای اتخاذ چنین تصمیمی را اطمینان یافتن از صرف این کمکهای مالی در راه درست، عنوان کرد!
به گفته وی، از این پس، دولت کپنهاگ به تعداد کمتری از سازمانهای مردمنهاد فلسطین کمک مالی ارائه میدهد و نظارت شدیدی بر نحوه صرف وجوه پرداختی، اعمال خواهد شد.
شمار سازمانهای مردمنهاد فلسطین که از دریافت کمک دولت کپنهاگ محروم میشوند ۱۴ عدد عنوان میشود.
دانمارک مدعی می شود که این نهادها با گروههای تروریستی در ارتباط باشند!
«گیلاد اردن» وزیر راهبردی اسرائیل با استقبال از این اقدام، از دیگر کشورهای اروپایی خواست دنبالهرو دانمارک باشند.
وی مدعی شد: نمیتوان تحمل کرد که کشورهای اروپایی به تامین مالی سازمانهای فلسطینی ادامه دهند که مروج بایکوت و تحریم هستند و تصویر مخدوشی از اسرائیل ارائه میدهند!
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