تلسکوپ بزرگ از سیارک خطرناک تصویربرداری کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، ساخت تلسکوپ رادیویی Arecibo در پورتوریکو طی ۱۰ سال اخیر با چالش هایی مانند کاهش بودجه، بحران سرمایه گذاری و خسارت های تندباد ماریا روبرو شده است.

Arecio دومین تلسکوپ بزرگ دنیاست و هنوز هم وسیله مهمی برای ردیابی خطراتی است که در اطراف سیاره ما وجود دارد. در همین راستا این تلسکوپ توانسته سیارک ۳۲۰۰Phaenthon را ردیابی کند.

این سیارک بخشی از بارش شهابی Geminid بود که میانه ماه دسامبر به زمین نزدیک شد.

طبق تحقیقات بنیاد تحقیقات فضایی دانشگاه ها(USRA) تصاویر این تلسکوپ از۳۲۰۰ Phaenthon نشان می دهد این سیارک شکلی کروی و چند ویژگی تیره رنگ مشکوک در نزدیکی قطب های آن دارد.

از آنجا که قطر این سیارک ۳.۶ مایل است، می توان آن را شی خطرناک دانست.

دکتر پاتریک تیلور از رصد خانه Arecibo در این باره می گوید: مشاهدات جدید از۳۲۰۰Phaenthon نشاندهنده شباهت آن با سیارکBennu است. ویژگی های تیره رنگ نزدیک قطب های سیارک نیز احتمالا فرورفتگی هایی هستند که اشعه های رادار را منعکس نمی کنند.