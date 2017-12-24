به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی لایحه حمایت از حقوق معلولان، با تصویب ماده ۱۱ این لایحه، دولت را نسبت به فراهم کردن تسهیلات پنجگانه جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای معلولان مکلف کردند.
بر اساس این ماده، «دولت مکلف است برای ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات زیر را فراهم نماید:
الف: پرداخت تسهیلات اعتباری به واحدهای تولیدی، خدماتی، عمرانی، صنفی و کارگاههای تولیدی حمایتی در مقابل اشتغال افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص میشود.
ب: پرداخت تسهیلات اعتباری خوداشتغالی (وجوه اداره شده) به افراد دارای معلولیت به میزانی که در قوانین بودجه سالانه مشخص میشود.
پ: پرداخت تسهیلات اعتباری (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهای تولیدی و خدماتی اشتغالزا به شرکتها و مؤسساتی که بیش از ۶۰ درصد سهام و سرمایه آنها متعلق به افراد دارای معلولیت است.
ت: اختصاص حداقل ۶۰ درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتور تلفن و دستگاهها) شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا، کمبینا و افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی.
ث: اختصاص حداقل ۶۰ درصد از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشیننویسی دستگاهها، شرکتها و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی».
همچنین بر اساس تبصره این ماده، کلیه وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی مجاز شدند تا سقف مجوزهای استخدامی سالانه خود، افراد نابینا و ناشنوا و افراد دارای آسیب نخاعی واجد شرایط را رأساً به صورت موردی و بدون برگزاری آزمون استخدامی به کار گیرند.
نظر شما