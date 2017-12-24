به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند امروز یکشنبه در دیدار با فریبا محمدیان، معاون ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان که در استانداری کرمانشاه برگزار شد، اظهار کرد: پس از وقوع زمین لرزه مهیب شامگاه ۲۱ آبان همه مسئولین، مردم و نیروهای نظامی پای کار بودند تا به نحو مطلوب و شایسته ای به زلزله زدگان کمک شود.

بازوند افزود: در این میان جامعه ورزش کشور و وزارت ورزش و جوانان نیز از همان دقایق ابتدایی پای کار بود و در این مدت کمک های بسیار خوبی ارائه شد.

وی یادآوری کرد: حضور وزیر ورزش و جوانان و تعداد زیادی از ورزشکاران سرشناس و تیم های ورزشی در مناطق زلزله زده و کمک هایی که صورت گرفت باعث کاهش آلام مردم مصیب زده شد.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه در زلزله مهیب ۷.۳ ریشتری، بیش از ۵ هزار میلیارد تومان خسارت به بخش های مختلف استان وارد شد، گفت: یک هزار و ۲۴۰ میلیارد تومان از این خسارت به زیرساخت های استان وارد شد.

بازوند در ادامه با قدردانی از حضور به موقع نیروهای نظامی برای امداد رسانی گفت: حضور سپاه و ارتش از همان ساعات ابتدایی وقوع حادثه بسیار چمشگیر بود و جای قدردانی دارد.

وی تصریح کرد: قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء سپاه همچنین در ادامه روند امداد رسانی ها خود ساخت ۱۰ هزار کانکس در مناطق روستایی را عهده دار شد و این کار با جدیت و سرعت خوبی در حال انجام است.

استاندار کرمانشاه همچنین از امضای تفاهم نامه با ارتش برای ساخت ۴ هزار کانکس در مناطق شهری نیز خبر داد.

بازوند با بیان اینکه متاسفانه ۶۲۰ نفر در این زلزله دلخراش جان خود را از دست دادند، افزود: امداد رسانی به موقع باعث شد علی رغم شدت حادثه، شاهد تلفات حداقلی باشیم.

وی گفت: از لحظه وقوع زمین لرزه تا ساعت ۱۱ ظهر روز بعد ۲۹۰۰ نفر از زیر آوار نجات پیدا کردند و این جز با سرعت عمل نیروهای امدادی میسر نشد.