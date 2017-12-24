امحاء بیش از ۱۳ هزار بسته مواد خوراکی تاریخ مصرف گذشته

شهریار مستوفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: کارشناسان مدیریت نظارت بر مواد غذایی ۱۳ هزار و ۶۱۲ بسته مواد خوراکی بسته بندی شده تاریخ مصرف گذشته شامل انواع اسنک و چیپس را در انبار یکی از شرکت های پخش عمده مواد غذایی کشف و توقیف کردند.



وی افزود: این محموله پس از طی مراحل قانونی و اداری توسط کارشناسان معاونت غذا و دارو معدوم شد.