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۴ دی ۱۳۹۶، ۱۹:۳۲

امام جمعه مشهد عنوان کرد؛

تلاش دشمن برای آسیب زدن به انقلاب با ایجاد شبهه‌های مختلف

تلاش دشمن برای آسیب زدن به انقلاب با ایجاد شبهه‌های مختلف

مشهد- امام جمعه مشهد گفت: دشمن درصدد است با ایجاد شبهه های گوناگون زمینه لوث کردن انقلاب را فراهم کند.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمدعلم‌الهدی بعدازظهر دوشنبه در دیدار با هیأت مؤسس و هیأت مدیره موسسه فرهنگی هنری خانه تاریخ مشهد اظهارکرد: امروز در فضای مجازی شبهه های زیادی در بخش های گوناگون وارد می شود که باید همانند زمان جنگ وارد عمل شد و حفاظت لازم را انجام داد.

وی افزود: برخی شبهه ها تلاش می کند تا تاریخ کشور را زیر سوال ببرد  که خانه تاریخ مشهد باید به این موضوع ورود یافته و اقدامات لازم را انجام دهد.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: دشمن تلاش می کند تا از مسیر ها و توطئه های مختلف زمینه را برای لوث کردن انقلاب و شخصیت‌های انقلابی فراهم کند تا از این مسیر به هدف خود که بی‌ریشه کردن تاریخ انقلاب اسلامی است دست یابد.

علم الهدی تاکید کرد: دشمن با شبهه افکنی و ایجاد تردید بین  بخش های مختلف تلاش می کند انقلاب را وسیله ای برای رسیدن به قدرت عده ای معرفی کند که هیچ دردی از مردم را دوا نکرده است.

کد مطلب 4182725

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