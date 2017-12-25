به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمدعلم‌الهدی بعدازظهر دوشنبه در دیدار با هیأت مؤسس و هیأت مدیره موسسه فرهنگی هنری خانه تاریخ مشهد اظهارکرد: امروز در فضای مجازی شبهه های زیادی در بخش های گوناگون وارد می شود که باید همانند زمان جنگ وارد عمل شد و حفاظت لازم را انجام داد.

وی افزود: برخی شبهه ها تلاش می کند تا تاریخ کشور را زیر سوال ببرد که خانه تاریخ مشهد باید به این موضوع ورود یافته و اقدامات لازم را انجام دهد.

عضو مجلس خبرگان رهبری گفت: دشمن تلاش می کند تا از مسیر ها و توطئه های مختلف زمینه را برای لوث کردن انقلاب و شخصیت‌های انقلابی فراهم کند تا از این مسیر به هدف خود که بی‌ریشه کردن تاریخ انقلاب اسلامی است دست یابد.

علم الهدی تاکید کرد: دشمن با شبهه افکنی و ایجاد تردید بین بخش های مختلف تلاش می کند انقلاب را وسیله ای برای رسیدن به قدرت عده ای معرفی کند که هیچ دردی از مردم را دوا نکرده است.