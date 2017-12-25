طرح بازار آب آماده اجراست/کاهش ۲۵ درصدی بارش های پاییزی

به گزارش خبرنگار مهر، رضا اردکانیان دوشنبه شب در جلسه همیاران آب استان کرمان با اشاره به اینکه گام های ارزنده ای در استان کرمان در صنعت آب و برق برداشته شده است، اظهار کرد: در موضوع آب بهترین شیوه تبلیغ کاری است که شما به آن همت کردید.

وی افزود: در همه مناطق دنیا حتی مناطق که در حوزه آب دچار مشکل نیستند هم به دلیل اهمیت موضوع به چگونگی مصرف آب می پردازند.

اردکانیان با اشاره به اینکه آب یک موضوع اخلاقی برای بشر است، گفت: در خیلی نقاط محدودیت باعث می شود شهروندان توجه بیشتری به موضوع آب داشته باشند.

وی بیان داشت: برنامه ای به مجلس تقدیم کردم به واسطه آن افتخار جلب رای اعتماد نمایندگان مردم را کسب کردم، این برنامه مبدا اعتماد نمایندگان مردم است که به میزان زیادی کاری است که شما از سال ۹۳ انجام داده اید و ثمرات ان را می بینید و به اهداف نهایی خود در آینده خواهد رسید.

وزیر نیرو ادامه داد: در زمینه مدیریت آب نیازمند گفتگوی چند جانبه در مورد مشکلات آب هستیم.

اردکانیان با اشاره به برنامه بین الملی آب و توسعه پایدار آب، اظهار کرد: این برنامه سعی دارد ارتباط آب را با ۱۷ مورد توسعه پایدار در عمل نشان دهد و به زبان ساده تر در ایران موضوع آب موضوع وزارت نیرو نیست بلکه وزارت نیرو متولی این است که آب را دغدغه همگانی کند تا آب به نحوه مناسبی مصرف شود و توسعه کشور توسعه اب محور خواهد بود.

وی عنوان کرد: از یک سوم متوسط بارش جهانی برخورداریم که این میزان در فصل پاییز حدود ۲۵ درصد پایین تر از سال گذشته بوده ایم و بیش از ۵۰ درصد کمتر از متوسط درازمدت بارش داشته ایم؛ در پایان زمستان هم در بهترین حالت ۱۵ درصد کمتر از سال گذشته بارش خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه امیدواریم کرمان در طرح همیاران آب به عنوان یک نمونه و الگو برای استان های دیگر قرار گیرد، گفت: به درستی می دانید آن چسب و ماده ای که این جمع را در کنار هم حفظ می کند و هدف مشترک را محقق می کند حفظ چارچوب های منافع ملی است و به همان اندازه همیت های سازمانی و ندیدن موضوع آب ما را از هدف دور می کند.

وی با تاکید به اینکه سطح توسعه یافتگی در مدیریت استان به گونه ای است که دل مشغوله ای از این حیث ندارد، اظهار کرد: باید در طرح همیاران آب بر روی مستندسازی سرمایه گذاری کنیم و به مشارکت و توجه به افکار عمومی پرداخته و این حلقه همیاران آب را با نمایندگان کشاورزان وسیع تر کنیم.

وی با اشاره به اینکه بخشی از تصمیم سازان پایداری طرح همیاران آب را ایجاد کردند، گفت: تداوم و استمرار این طرح اهمیت دارد.

وی افزود: استان کرمان با مجموع چالش های کمبود آب روبرو است و مطلوب ما چنین مجموعه ای بود که کارآمدترین مکانیزم های مسائل آب و توسعه استان باشد و این در حالی است که وزارت نیرو از این تشکل و همت حمایت می کند و آنچه که مغایرت قانونی نداشته باشد فراهم خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ما سعی خواهیم کرد در کنار موضوع استان خوزستان استان کرمان را هم به طور جد در برنامه قرار دهیم، ابراز داشت: ما وظایف خود را از این حیث انجام می دهیم و تشکیل بازار آب در مرداد سال جاری تدوین شد و آماده اجرا است به گونه ای که در استان کرمان منطبق با نیازهایش عرصه خواهد شد.

وزیر نیرو گفت: استاندار کرمان از ارتباط سیستماتیک و منظم در طرح همیاران آب استفاده کرد و پیشنهاد می کنم به عنوان مشاور وزیر از طرح شما در کنار طرح های دیگر تامین آب استفاده شود واین در حالی است که همت شما فراتر از اتفاقات رخ داده است من به عنوان وزیر نیرو از این احساس مسئولیت و همیت مشترک حمایت می کنم.

وی با اشاره به تاسیس مرکز بین الملی قنات و سازه های تاریخی آب در ایران، یادآور شد: چیزی حدود ۱۵ سال پیش تنها مرکز بین اللی قنات و سازه های تاریخی آب در ایران با مشارکت کشورهای که رقیب ایران در این حوزه بودند با مشارکت سازمان فرهنگی اموزش علمی یونسکو تاسیس شد.

وزیر نیرو ادامه داد: مدیریت مرکز بین الملی قنات به زودی فراخوان خواهد داد تا به تدریج این فناوری محمل خوبی برای توسعه آب شود و کارشناسان در این حوزه می توانند فعالیت کنند.