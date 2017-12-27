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۶ دی ۱۳۹۶، ۹:۲۳

مسئول دبیرخانه و دفتر نمایندگی بنیاد امام رضا(ع) در استان کرمانشاه خبر داد:

برگزاری تعزیه رضوی درقالب شانزدهمین جشنواره رضوی دراستان کرمانشاه

برگزاری تعزیه رضوی درقالب شانزدهمین جشنواره رضوی دراستان کرمانشاه

کرمانشاه- مسئول دبیرخانه بنیادامام رضا(ع) دراستان کرمانشاه،از برگزاری تعزیه رضوی در نقاط مختلف استان و درقالب برنامه موضوعی جشنواره شانزدهم سیمای امام رضا (ع) در آیینه ادبیات تعلیمی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سومین نشست اتاق فکر همایش امام رضا (ع) امروز چهارشنبه در محل اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه برگزار شد.

در این نشست که با حضورحجت الاسلام جعفری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، بیگ زاده، دبیر علمی  همایش، جسری مسئول دبیرخانه و دفتر نمایندگی بنیاد امام رضا (ع) و... برگزار شد، بر برگزاری هر چه بهتر جشنواره شانزدهم سیمای امام رضا (ع) در آیینه ادبیات تعلیمی تاکید کرد.

پیمان جسری، مسئول دبیرخانه و دفتر نمایندگی بنیاد امام رضا(ع) در استان کرمانشاه در این نشست از برگزاری خوب و موفق همایش سال ۹۶ خبر داد و گزارش مختصری از همایش سنوات گذشته ارائه کرد.

وی همچنین از برگزاری تعزیه رضوی در نقاط مختلف استان خبر داد و گفت: این ویژه برنامه در قالب برنامه موضوعی جشنواره شانزدهم سیمای امام رضا (ع) در آیینه ادبیات تعلیمی برگزار می شود.

 مسئول دبیرخانه و دفتر نمایندگی بنیاد امام رضا(ع) در استان کرمانشاه،  هدف از این برنامه را استفاده از فضاهای معنوی تعزیه رضوی  در استان اعلام کرد.

در ادامه این نشست هر یک از اعضاء جزئیات موضوعات برنامه های  پیشنهادی واحد های مربوطه خود را مطرح کردند.

کد مطلب 4184063

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