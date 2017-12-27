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۶ دی ۱۳۹۶، ۱۵:۳۴

فیلم «مدرسه» آماده نمایش شد

فیلم «مدرسه» آماده نمایش شد

فیلم کوتاه «مدرسه» به کارگردانی محمدحسن شاه محمدی آماده نمایش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «مدرسه» به کارگردانی محمدحسن شاه محمدی یک اثر مینی مالیستی درباره مدیر یک مدرسه دخترانه است که می خواهد قوانین و ضوابط مدرسه را در مورد دانش آموزانی که تخلف کرده اند اجرا کند ولی شرایط دانش آموزان متخلف و حضور دختر خودش در دفتر مدرسه کار را برای او سخت کرده است.

عوامل ساخت فیلم کوتاه «مدرسه» عبارتند از نویسنده و کارگردان: محمدحسن شاه محمدی، بازیگران: مرجان قمری، ملینا مقیسه، مریم بلورفروشها، دیانا بهاری، سارا خادمی، ملیکا اسدبیگی، مدیر فیلمبرداری: امیرعلی اعلایی، تدوین: شهرام میراب اقدم، صدابردار: شاهین پورداداشی، صداگذاری و ترکیب صدا: آرش قاسمی، اصلاح رنگ و نور: سعادت بستام، موسیقی: آریا گازر، طراح صحنه و لباس: غزل آلوسی، مدیر برنامه ریزی و تولید: منا علامه امیری، منشی صحنه: آرزو قربانی، گریم: نسیم استوار، عکاس: عباس ابهری، دستیاران فیلمبردار: حامد حسنوندی، محمدرضا اوسطی، تدارکات: رضا ناصری، ترجمه زیرنویس انگلیسی: حسن شرف الدین، تهیه کننده: محمدحسن شاه محمدی.

پخش خارجی این فیلم در عرصه جهانی آغاز شده است.

کد مطلب 4184647

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