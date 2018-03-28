حضور فیلم «مدرسه» در دو جشنواره سینمایی در آسیا

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «مدرسه» در ششمین جشنواره فیلم های کودکان سئول که از تاریخ ۱۰ تا ۱۷ می در شهر سئول برگزار می شود به نمایش درمی آید. در این جشنواره فیلم‌های سینمایی، کوتاه، مستند و انیمیشن با موضوع کودکان به رقابت با یکدیگر می پردازند.

فیلم «مدرسه» همچنین در دهمین جشنواره فیلم کودک هندوستان که از تاریخ ۵ تا ۱۳ آوریل در شهر لکنو هندوستان برگزار می شود نمایش داده خواهد شد.

«مدرسه» اثری مینی مالیستی درباره مدیر یک مدرسه دخترانه است که درگیر قضاوت و اجرای ضوابط مدرسه در مورد دانش آموزان شده است.

عوامل ساخت فیلم کوتاه «مدرسه» عبارتند از نویسنده و کارگردان: محمدحسن شاه محمدی، بازیگران: مرجان قمری، ملینا مقیسه، مریم بلورفروشها، دیانا بهاری، سارا خادمی، ملیکا اسدبیگی، مدیر فیلمبرداری: امیرعلی اعلایی، تدوین: شهرام میراب اقدم، صدابردار: شاهین پورداداشی، صداگذاری و ترکیب صدا: آرش قاسمی، اصلاح رنگ و نور: سعادت بستام، موسیقی: آریا گازُر، طراح صحنه و لباس: غزل آلوسی، مدیر برنامه ریزی و تولید: منا علامه امیری، منشی صحنه: آرزو قربانی، گریم: نسیم استوار، عکاس: عباس ابهری، دستیاران فیلمبردار: حامد حسنوندی، محمدرضا اوسطی، تدارکات: رضا ناصری، مترجم انگلیسی: حسن شرف الدین، تهیه کننده: محمدحسن شاه محمدی.