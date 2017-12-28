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۷ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۴۲

مدیرکل محیط زیست استان قزوین:

صدور مجوز معادن باید با سند آمایش استان قزوین هماهنگ باشد

صدور مجوز معادن باید با سند آمایش استان قزوین هماهنگ باشد

قزوین- مدیرکل محیط زیست استان قزوین گفت: صدور مجوز معادن در استان قزوین باید بر اساس سند آمایش سرزمین باشد تا از محیط زیست صیانت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاوش شمسی پور در جلسه شورای معادن استان قزوین که روز پنجشنبه در استانداری برگزار شد اظهارداشت: باید در مناطق حفاظت شده و حساس استان برای اکتشاف معادن از محیط زیست استعلام لازم صورت گیرد تا از آسیب زدن به منابع طبیعی جلوگیری شود.

شمسی پور یادآورشد: برخی معادن استان مشکلات جدی دارند و باید پرسید آیا مجوزهای صادر شده در بخش معدن با سند آمایش سرزمین هماهنگی و همخوانی دارد؟

وی اضافه کرد: در طارم و آبیک صدور مجوز معادن مشکلاتی ایجاد کرده و ما نیز انتظار داریم قبل از اکتشفا و صدور مجوز حتما نظر محیط زیست گرفته شود تا پس از فعالیت معدنی از برداشتها جلوگیری نشود.

شمسی پور اظهارداشت: متاسفانه در مناطق رودخانه ای و شن و ماسه ای استان مسیر برخی رودخانه ها به دلیل برداشت های بی رویه تغییر کرده که این روند می تواند خطرناک و مخرب باشد.

معادن در استفاده از وسایل مدرن ملزم شوند

مدیرکل محیط زیست استان قزوین اضافه کرد: باید معادن استان در استفاده از تجهیزات روز و مدرن ملزم شوند تا کمترین آسیب به محیط زیست وارد شود.

کد مطلب 4185085

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