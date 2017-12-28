مهم ترین بخش استراتژی رسانه ای آموزش و پرورش، پاسخگویی است

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اهمیت روابط عمومی در هر نهادی گفت: انتصاب روابط عمومی اولین اقدام وزیر آموزش و پرورش در شروع کار خود بود و این اقدام نشان از عمق توجه ایشان به این حوزه است.

نظری با انتقاد از تعدد شرح وظایف غیرمرتبط که به کارشناسان روابط عمومی اکثر مناطق سپرده شده، گفت: نگاه به روابط عمومی باید نگاه تخصصی باشد و حضور کارشناسانی با تعدد پست در این حوزه موجب ضعف آن خواهد شد و ضعف روابط عمومی نیز موجب ضعف سازمان می شود.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با تقسیم روابط عمومی به سه نسل مختلف گفت: درگذشته روابط عمومی نقش زبانی را برای سازمان داشت و تنها به ایجاد ارتباط یکطرفه بسنده می کرد.

نظری با بیان اینکه "روابط عمومی نسل دوم چشم و گوش سازمان ها بودند" افزود: در نسل سوم روابط عمومی ها، از نقش و کارکرد پیش بینی کننده کنندگی برای روابط عمومی ها صحبت می شود. سازمانی که از روابط عمومی هوشمند و تحلیل گر بهره مند باشد، هیچگاه دچار غافلگیری و فاصله با مخاطبان خود نخواهد شد.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش افزود: روابط عمومی سیال ترین پست سازمانی است و می تواند با پیش بینی بحران ها و انتقال آن به مدیران سازمانی، نقش مشورتی در پیشگیری از بحران ها داشته باشد و به همین دلیل باید نزدیکترین فرد به رئیس هر دستگاهی باشد.

وی اولین استراتژی مهم آموزش و پرورش در سراسر کشور را اصل پاسخگویی عنوان کرد و گفت:پاسخگو بودن یعنی استفاده از همه امکانات و روش های موثر در ترجمه و انعکاس مطالبات ذینفعان آموزش و پرورش و به تصویرکشیدن توانمندی ها و ارتقاء جایگاه نهاد تعلیم و تربیت.

نظری لازمه نوسازی جایگاه آموزش و پرورش را توجه به روابط عمومی عنوان کرد و گفت: آموزش و پرورش با بحران هایی همچون بحران مرجعیت معلم و مدرسه مواجه شده و برای بازیابی این جایگاه لازم است به روابط عمومی توجه شود .

وی با تاکید بر لزوم بهره گیری کارشناسان روابط عمومی از تکنولوژی روز گفت: پیام رسانه ها در جامعه نوسان ایجاد می کند و لازم است کارشناسان روابط عمومی به فضای رسانه ای مجهز شده تا بتوانند به بهترین شکل، تصویر مناسبی از نهاد تعلیم و تربیت به جامعه ارائه دهد.

نظری با تاکید بر اینکه" گفتمان آموزش و پروش در هزاره سوم گفتمان کیفیت است"، افزود:شاید دغدغه ای بالاتر از تربیت دانش آموزان توانمند و افزایش جاذبه مدرسه چه برای معلمان و چه برای دانش آموزان نتوان متصور بود و خانواده ها انتظار دارند تا فرزندان آنها به نحوی تربیت شوند که به وطن خودشان علاقمند باشند و با کسب مهارت های زندگی از جمله تفکر انتقادی و توان انتخاب درست در زندگی برخوردار شوند.