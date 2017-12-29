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۸ دی ۱۳۹۶، ۱۳:۵۹

فرمانده انتظامی خراسان رضوی:

۵۲ نفر به جرم تخریب اموال عمومی در تجمع مشهد دستگیر شدند

۵۲ نفر به جرم تخریب اموال عمومی در تجمع مشهد دستگیر شدند

مشهد_ فرمانده انتظامی خراسان رضوی از دستگیری ۵۲ نفر به جرم تخریب اموال عمومی در تجمع مشهد خبر داد.

سردار قادر کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: تعداد ۵۲ مجرم و مخرب بیت المال در تجمع غیرقانونی صورت گرفته در عرصه میدان شهدا مشهد دستگیر شدند.

وی افزود: علت دستگیری این ۵۲ نفر به دلیل اقدام صورت گرفته‌شان در تخریب اموال عمومی بوده ضمن اینکه این تجمع فاقد مجوزهای لازم و قانونی بوده است.

فرمانده انتظامی خراسان رضوی با بیان اینکه افراد دستگیر در اختیار دستگاه قضائی قرار گرفته‌اند، گفت: وظیفه اصلی پلیس حفظ نظم، آرامش و امنیت جامعه است و با هرکس که بخواهد به هر نحو مشکلی در این خصوص ایجاد کند به‌شدت و بدون هیچگونه تعارف و مماشاتی برخورد می‌کند.

کریمی بیان کرد: هم‌اکنون نیز در حال شناسایی کسانی هستیم که مقدمات این تجمع غیرقانونی را فراهم آوردند و این افراد هم به‌زودی و بلافاصله پس از شناسایی دستگیر خواهند شد.

کد مطلب 4185752

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