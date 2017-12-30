به گزارش خبرنگار مهر؛ هادی یوسفزاده شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت: طرح «کانون مدرسه» با هدف آموزش غیرمستقیم مفاهیم و مطالب درسی از طریق مشارکت دانشآموزان در فعالیتهای فرهنگی هنری و ادبی، همزمان با سراسر کشور در شهرهای استان و با حضور دانشآموزان در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در حال برگزاری است.
وی در عین حال تصریح کرد: این طرح از ابتدای آبانماه سال جاری در ۲۱ مرکز فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان و با همکاری اداره کل آموزش و پرورش آغاز و تا پایان سال تحصیلی جاری ادامه خواهد داشت.
مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان آذربایجان شرقی افزود: امسال برای نخستین بار علاوه بر مراکز فرهنگی هنری ثابت کانون، دو کتابخانه سیار شهری تبریز و سیار روستایی هشترود نیز اقدام به اجرای این طرح کردهاند.
وی با بیان اینکه بیش از چهار هزار دانشآموز از ۵۸ مدرسه و ۱۳۵ کلاس در سطح استان از برنامهها و خدمات این طرح بهرهمند میشوند، تاکید کرد: فعالیتها و برنامههای متنوعی در قالب این طرح برای دانشآموزان اجرا میشود و استقبال آنان و معلمان مدارس مشمول طرح از این فعالیتها و برنامهها نشان از تاثیرگذاری و موفقیت طرح «کانون مدرسه» دارد.
یوسفزاده هشت مرکز فرهنگی هنری ثابت و سیار کانون در تبریز و مراکز کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شهرهای مرند، هشترود، کلیبر، میانه، شبستر، سراب، عجبشیر، ورزقان، بناب، اهر، مراغه، و مهربان را از جمله مراکز مجری طرح «کانون مدرسه» در سطح استان عنوان کرد.
نظر شما