تاخیر در پرداخت هزینه های درمانی بازنشستگان/ مشکل بزودی حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان تامین اجتماعی از چندین سال قبل برای استفاده بازنشستگان تحت پوشش از خدمات درمانی بهتر تسهیلاتی را در قالب بیمه تکمیلی درمان در نظر گرفت به طوری‌که با شرکت بیمه ای قراردادی را منعقد کرد که براساس آن بازنشستگان بتوانند هزینه های پرداخت شده خود را مطابق با قرارداد موجود از بیمه دریافت کنند.

سال گذشته شرکت بیمه آتیه سازان حافظ متعهد به پرداخت هزینه های درمانی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی مانند بستری، سرپایی، اعمال جراحی، فیزیوتراپی، آزمایشگاه و... شد و تا مدتی قبل نیز این خدمات بخوبی ارائه می شد اما به یکباره پرداخت ها با تاخیر همراه شد و همین موضوع سرگردانی بازنشستگان را به دنبال داشت و استانهای تبریز، اصفهان، تهران و...از جمله استانهایی بودند که بازنشستگان آنها برای دریافت هزینه های درمانی خود و یا نامه معرفی بستری به بیمارستان با مشکل مواجه شدند.

کریم صادق زاده رئیس کانون کارگران بازنشسته تبریز عدم پرداخت هزینه بیمه درمان تکمیلی از سوی بیمه آتیه سازان حافظ و بلاتکلیفی بازنشستگان را شایسته این قشر زحمت کش جامعه که سالهای زیادی از عمر خود را در بخشهای تولیدی و خدماتی خدمت کرده اند ندانست و گفت: بازنشستگان مشمول تامین اجتماعی باید به صورت رایگان از تمامی امکانات درمانی مورد نیاز توسط سازمان تامین اجتماعی استفاده کنند اما عدم امکانات کافی سازمان باعث شده بازنشستگان و مستمری بگیران سراغ بیمه تکمیلی بروند.

کوتاهی بیمه آتیه سازان در عمل به تعهدات خود در قبال بازنشستگان

وی با اشاره به روند عدم اجرای تعهدات بیمه آتیه سازان حافظ در قبال تعهدات خود و هزینه های سنگین بیمه درمان تکمیلی افزود: متاسفانه بیمه آتیه سازان حافظ که عهده دار اجرای بیمه درمان تکمیلی شده به تعهدات خود به خوبی عمل نمی کند و به بهانه عدم پرداخت هزینه ها از سوی سازمان تامین اجتماعی از پرداخت هزینه های درمانی بازنشستگان و مستمری بگیران طفره می رود.

وی افزود: همین امر موجب سرگردانی بسیاری از بیمه شدگان درمان تکمیلی آتیه سازان حافظ شده و این موضوع به هیچ وجه شایسته نیست.

صادق زاده خواستار پاسخگویی بیمه آتیه سازان حافظ در این زمینه شد و گفت: براساس قرارداد شرکت بیمه آتیه سازان حافظ متعهد شده است که اگر سازمان تامین اجتماعی به موقع نتواند حق بیمه درمان تکمیلی را به این شرکت پرداخت کند هزینه بازنشستگان در این زمینه بدون هیچ قید و شرطی پرداخت خواهد شد.

تاخیر در پرداختی ها طی هفته آینده برطرف می شود

سید مرتضی ادیانی مدیرعامل بیمه آتیه سازان حافظ در مورد تاخیرهای پرداخت هزینه های بیمه تکمیلی بازنشستگان به خبرنگار مهر گفت: مدت یک ماه است که در ۴ استان کشور پرداخت هزینه های بیمه تکمیلی بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی با تاخیر مواجه شده که رسیدگی به این موضوع آغاز شده است.

وی از اعزام کارشناس و معاون بیمه آتیه سازان به استانهای درگیر این تاخیر خبر داد و گفت: هفته گذشته کارشناس بیمه همراه با یکی از معاونان برای بررسی و رفع مشکل به استان سفر کردند و به زودی مشکل بازنشستگان برای دریافت هزینه های درمانی شان برطرف می شود.

مدیرعامل بیمه آتیه سازان حافظ تاکید کرد: در این هفته نیز کارشناسان به استان تبریز اعزام می شود و براساس هماهنگیهای انجام شده طی یک هفته آینده پرداخت ها به روال عادی خود می رسد.

به گفته وی، مدت زمان پرداخت هزینه های بازنشستگان در قرارداد بیمه تکمیلی با تامین اجتماعی یک ماه است که براساس مشکلات ایجاد شده در برخی از استانها در این زمان نتوانستیم به تعهدات پرداختمان عمل کنیم.