لغو قرار داد بیمه تکمیلی بازنشستگان با تعدادی از بیمارستان ها

علی دهقان کیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی گفت: براساس گزارشات رسیده بیمه آتیه سازان یکسری از قراردادهای بیمارستان‌ها را لغو کرده است.

وی افزود: با پیگیرهایی که انجام دادیم مشخص شد با توجه به افزایش هزینه‌های درمانی، این قرار داد لغو شده است که خلاف تعهدات این شرکت بیمه‌ای با سازمان تأمین اجتماعی است و باعث سردرگمی بازنشستگان و مستمری بگیران ما شده است.

رئیس کانون بازنشستگان تأمین اجتماعی تهران تاکید کرد: از این شرکت بیمه‌ای انتظار داریم خسارت‌های درمانی بیمه شدگان و بازنشستگان را پرداخت کنند.

دهقان کیا اظهار داشت: چنانچه بیمه آتیه سازان به تعهدات خود عمل نکند از این شرکت شکایت می‌کنیم.

وی از مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی خواست تا هرچه سریع‌تر مشکلات درمانی بازنشستگان را در شرایطی که این افراد از نظر حقوقی و معیشتی در تنگنا هستند، برطرف کند.

وی با اشاره به اینکه پایان آبان ماه مهلت قرارداد بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین‌اجتماعی به اتمام می‌رسد گفت: کانون عالی بازنشستگان و سازمان برای بیمه تکمیلی سال آینده بازنشستگان بزودی با چندین شرکت بیمه‌ای وارد مذاکره و رایزنی می‌شود.