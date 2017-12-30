به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، مذاکره‌های اولیه با انتشارات «تیماس» هم‌زمان با برگزاری نمایشگاه کتاب فرانکفورت ۲۰۱۷ در آلمان صورت گرفت و پس از آن این ناشر ترکیه‌ای رمان دیگری از حسن‌زاده به نام «زیبا صدایم کن» را به زبان ترکی استانبولی با عنوان «Bul Beni Ziba» و با ترجمه «نزهت بشتی» در ۲۰۸ صفحه منتشر کرد.

این ناشر هم‌اکنون پس از عقد قرارداد برای انتشار رمان «هستی» در عین حال در حال بررسی برای خرید حق نشر کتاب‌های تصویری فرهاد حسن‌زاده مانند «کوتی کوتی» و «آقا رنگی و گربه‌ی ناقلا» است.

«هستی» یکی از پرمخاطب‌ترین رمان‌های نوجوان کانون است که برای اولین بار در سال ۸۹ از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر شد و داستان آن درباره‌ی دختر نوجوانی‌ است که نمی‌خواهد مثل دخترهای هم سن و سالش باشد و کارهای دخترانه کند. او دوست دارد کارهای پسرانه بکند. آرزو دارد وقتی بزرگ شد راننده تریلی، خلبان و یا دروازه‌بان تیم فوتبال شود.

از موفقیت‌های این کتاب می‌توان به کسب جایزه‌ی اول مخاطبان نوجوان و دریافت نشان «لاک پشت نقره‌ای» از اولین جشنواره لاک‌پشت پرنده در سال ۹۱، دریافت لوح ویژه از شورای کتاب کودک در همان سال، نامزد جایزه کتاب سال ایران در سال ۱۳۹۰ و نامزد جشنواره کتاب کانون در سال۱۳۹۱ اشاره کرد.

فرهاد حسن‌زاده امسال از سوی ایران نامزد دریافت جایزه‌های مسابقات ادبی آستیرید لیندگرن و هانس کریستین اندرسن در سال ۲۰۱۸ شده است.