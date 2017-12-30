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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۰:۵۷

محفل انس با قرآن در سرچشمه برگزار می شود

محفل انس با قرآن در سرچشمه برگزار می شود

محفل انس با قرآن با حضور محمد حسین سعیدیان در محل مسجد هفتاد و دوتن موسسه فرهنگی سرچشمه برگزار می گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محفل نورانی انس با قرآن هر هفته روزهای شنبه از اقامه نماز مغرب و عشاء در محل مسجد هفتادو دوتن موسسه فرهنگی شهدای هفتم تیر(سرچشمه) برگزار می گردد. این محفل معنوی در راستای فعالیتهای مذهبی، جذب و تشویق جوانان و نوجوانان علاقه مند به کلام وحی برپا می شود.

لازم به یادآوری است، جلسات محفل انس با قرآن روزهای شنبه هر هفته از نماز مغرب و عشاء در محل موسسه فرهنگی شهدای هفتم تیر (سرچشمه) واقع در: میدان بهارستان نرسیده به چهارراه سرچشمه کوچه شهید صیرفی پور برگزار می شود و شرکت برای عموم علاقه مندان آزاد است.

کد مطلب 4186344

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