محفل انس با قرآن در سرچشمه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محفل نورانی انس با قرآن هر هفته روزهای شنبه از اقامه نماز مغرب و عشاء در محل مسجد هفتادو دوتن موسسه فرهنگی شهدای هفتم تیر(سرچشمه) برگزار می گردد. این محفل معنوی در راستای فعالیتهای مذهبی، جذب و تشویق جوانان و نوجوانان علاقه مند به کلام وحی برپا می شود.

لازم به یادآوری است، جلسات محفل انس با قرآن روزهای شنبه هر هفته از نماز مغرب و عشاء در محل موسسه فرهنگی شهدای هفتم تیر (سرچشمه) واقع در: میدان بهارستان نرسیده به چهارراه سرچشمه کوچه شهید صیرفی پور برگزار می شود و شرکت برای عموم علاقه مندان آزاد است.