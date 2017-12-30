حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان اعتقادی به اصلاحات ندارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسکای پرس»، «شورش حاجی» عضو جنبش گوران (التغییر) کردستان اعلام کرد که مسئولان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه میهنی کردستان عراق به اصلاحات یا مشارکت در تصمیمات سیاسی اقلیم ایمان ندارند.

وی با دیکتاتور خواندن مسئولان این دو حزب اعلام کرد که جنبش گوران وقتی در تشکیل دولت اقلیم کردستان همکاری کرده به دنبال به دست آوردن جایگاه و امتیاز نبوده بلکه خواستار اجرای اصلاحات ریشه ای در همه ارکان دولت بوده است.

حاجی گفت جنبش گوران در رسالت خود در برابر رأی دهندگان کُرد در اقلیم کردستان صادق بوده و به دنبال اجرای عدالت اجتماعی، مبارزه با فساد و تبدیل کردن نیروهای مسلح به نیروهای ملی و اجرای قانون بوده است.

وی اعلام کرد که جنبش گوران تاوان اصرار خود بر اجرای برنامه اصلاحاتی خود را پرداخت کرده است و اگر با مشارکت در دولت اقلیم کردستان به دنبال دستیابی به پست و امتیازهای بیشتر بود این موارد را به دست می آورد.

این عضو کمیته اجرایی جنبش گوران تأکید کرد که بسته شدن پارلمان و دور کردن وزرای وابسته به این جریان از بدنه دولت اقلیم کردستان به این دلیل صورت گرفته که جنبش گوران بر اجرای برنامه های خود پافشاری کرده بود.