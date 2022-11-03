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۱۲ آبان ۱۴۰۱، ۱۵:۳۱

«مسعود بارزانی» بار دیگر دبیر کل حزب دموکرات کردستان عراق شد

«مسعود بارزانی» بار دیگر دبیر کل حزب دموکرات کردستان عراق شد

حزب دموکرات کردستان عراق در چهاردهمین نشست مجمع عمومی خود، دبیر کل و معاونان دبیر کل را انتخاب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الفرات‌نیوز، حزب دموکرات کردستان عراق در چهاردهمین نشست مجمع عمومی خود، «مسعود بارزانی» را به عنوان دبیرکل حزب و «نچیروان بارزانی»، به عنوان معاون اول و «مسرور بارزانی» به عنوان معاون دوم دبیر کل انتخاب کرد.

مجمع عمومی حزب دموکرات کردستان عراق امروز در شهر «دهوک» در اقلیم کردستان آغاز شد. گفته می‌شود بیش از هزار نفر از اعضای این حزب در این کنگره ۳ روزه حضور دارند.

حزب دموکرات کردستان عراق در ۱۶ اوت ۱۹۴۶ فعالیت خود را آغاز کرد.این اولین نشست مجمع عمومی حزب در ۱۲ سال گذشته است، هرچند به موجب آیین‌نامه داخلی، لازم است که هر چهار سال نشست مجمع عمومی برگزار شود.

کد مطلب 5623676
محسن وفایی

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