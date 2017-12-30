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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۴:۰۸

گزارش تمرین پرسپولیس؛

تمرین اختصاصی برای هافبک های سرخ/ بازیکن عراقی به کشورش برگشت

تمرین اختصاصی برای هافبک های سرخ/ بازیکن عراقی به کشورش برگشت

اولین تمرین پرسپولیس پس از پیروزی برابر تراکتورسازی تبریز بدون حضور بازیکن عراقی این تیم و با تمرین اختصاصی هافبک پرسپولیس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین تیم فوتبال پرسپولیس ساعت ۱۱:۱۰ در مجموعه ورزشی خیریه عمل آغاز شد. گزارش این تمرین را در ذیل می خوانید.

* بازیکنان اصلی روز گذشته مقابل تراکتورسازی تبریز، پس از انجام تمرینات کششی، فوتبال تنیسی انجام دادند و سپس هر کدام از آنها به طور جداگانه محل تمرین را ترک کردند.

* بازیکنان نیمکت نشین ومحروم پرسپولیس پس از گرم کردن بدن های خود به انجام حرکات تاکتیکی زیرنظر برانکو ایوانکوویچ مشغول شدند. در تمام این مدت زلاتکو برادر وی نیز مشغول تماشای تمرین آنها بود.

* علیرضا بیرانوند و رادوشوویچ زیر نظر ایگوپانادیچ مربی دروازه بان ها به طور اختصاصی تمرین کردند. بیرانوند قصد داشت به خاطر حضور در بازی دیروز تمرین را ترک کند که ایگوپانادیچ مخالفت کرد.

* او هنگام شوت زنی مربیان دروازه بان ها، گل های بدی خورد که همین موضوع باعث شد تا جریمه شود و شنا برود.

* بشار رسن به دلیل شرکت در اردوی تیم عراق به کشورش بازگشته و در تمرین امروز غایب بود.

* کمال کامیابی نیا که موفق شده بود گل دوم این تیم را در بازی با تراکتورسازی به ثمر برساند به طور اختصاصی دور چمن ورزشی خیریه عمل دوید. البته این بازیکن مصدومیت خاصی ندارد و می تواند در بازی بعدی این تیم مقابل نفت تهران به میدان برود.

* آخرین بخش تمرین به فوتبال درون تیمی بین بازیکنان ذخیره و محروم پرسپولیس مربوط شد که داوری آن را برادران ایوانکوویچ برعهده داشتند.

کد مطلب 4186521
مهدی مرتضویان

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