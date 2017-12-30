محیط زیست قزوین و باشگاه ورزشی کاسپین تفاهم نامه امضا کردند

سیاوش شمسی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تفاهمنامه فی مابین اداره کل حفاظت محیط زیست استان قزوین و باشگاه فرهنگی ورزشی کاسپین با هدف آموزش و اشاعه فرهنگ زیست محیطی از مسیر قشر ورزشکار امضا شد.

وی افزود: دربین جامعه ورزشکاران، تعامل و همسویی با طبیعت وجود دارد و حفاظت از محیط زیست به خاطر تضمین بقای حیات وحش و حفظ زیبایی باشکوه آن به عنوان بزرگترین گردشگاه و ورزشگاه یک وظیفه است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان قزوین ادامه داد: باشگاه کاسپین ظرفیت بسیار خوبی دارد و ایجاب می کند از تمام این ظرفیت ها و توانمندی ها در راستای حفظ محیط زیست استفاده کنیم.

وی بیان کرد: البته در بسیاری از ابعاد، همکاری و ارتباط تنگاتنگی مابین اداره حفاظت محیط زیست استان قزوین و تربیت بدنی وباشگاه فرهنگی ورزشی کاسپین وجود دارد و زمینه ها برای همکاری بسیار زیاد است و خوشحالیم که امروز آن را در قالب امضای تفاهم نامه در یک چارچوب قرار دادیم.

شمسی پور در ادامه گفت: براساس این تفاهم نامه در خصوص توسعه فرهنگ سازی محیط زیست در حال فعالیت هستیم و ایجاد شاخه زیست محیطی در باشگاه جهت جذب بیشتر مردم و ورزشکاران در حفظ واهمیت محیط زیست و ارتقای سواد زیست محیطی برای ورزشکاران و بسترسازی برای حضور ورزشکاران در مناطق تحت مدیریت به صورت عملی توصیه می شود.