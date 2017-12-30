به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رضایی کوچی در مراسم تحویل دو فروند هواپیمای جدید ای تی آر به ناوگان هما در فرودگاه مهرآباد گفت: هواپیمایی جمهوری اسلامی در سال های گذشته درگیر مشکلات فراوانی بوده است به گونه ای که با نارضایتی در بدنه هما مواجه بودیم اما در ماه های اخیر این شرایط تغییر کرده است.

وی با بیان اینکه متاسفانه در کشور عمر ناوگان هوایی ۲۳ سال است که عمر بالایی محسوب می شود و هواپیماهای فرسوده زیادی داریم، افزود: همین موضوع سبب شده تا تاخیرات پروازی ما بیش از حد باشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه داد: صنعت هوانوردی کشور هنوز نتوانسته نقش اصلی خود در حمل بار و مسافر را ایفا کند. در حال حاضر ۵۰ درصد هواپیماهای کشور هنوز قابلیت پرواز متناسب با ظرفیت کشور را ندارند، از همین رو تنها یک درصد جابه جایی مسافر در کشور، هوایی است که رقم پایینی به شمار می رود، این در حالی است که رغبت مردم به استفاده از هواپیما بالا رفته است.

نماینده مردم جهرم در مجلس با بیان اینکه ۵۰ فرودگاه کشور عملیات پرواز ندارند، ولی هزینه زیادی برای نگهداری آنها می دهیم، تصریح کرد: هواپیماهای ای تی آر بهترین وسیله برای فعال کردن فرودگاه های کوچک است.

رضایی کوچی تاکید کرد: برای آنکه هما بتواند هزینه های خود را تامین کند باید حداقل ۱۰۰ هواپیمای فعال داشته باشد، این در حالی است که هما برای تامین هزینه های جاری خود از ظرفیت های دیگر وزارت راه و شهرسازی کمک می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه کشورهای همسایه ما ۲۰ برابر ایران هواپیما و ۵۰ برابر ما پرواز دارند، گفت: این در حالی است که در این کشورها حداکثر ۶ ایرلاین خدمت رسانی می کنند. من از سازمان هواپیمایی کشوری می خواهم اجازه ندهد برای هر کسی که درخواست تاسیس ایرلاین بدهد مجوز صادر شود. یک ایرلاین، دو فروند هواپیما با عمر ۲۳ سال خریده که مرتب خراب هستند و نمی توانند خدمت رسانی کنند که موجب نارضایتی مسافران شده است.