مدارس شعیبیه تعطیل شد/گوریه امروز ۱۷ بار لرزید

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست ستاد بحران شهرستان شوشتر در بخشداری شعیبیه، تمام مدارس نوبت صبح و عصر بخش شعیبیه تعطیل اعلام شد و مقرر شد کمپ چادری هلال احمر تا بعد از ظهر در مرکز شهر مستقر شود.

تاکنون خسارتی در این زمینه گزارش نشده ولی بیش از ۴۵ بار گوریه در دو ماه اخیر لرزیده است.

از سوی دیگر ۱۷ زمین‌لرزه از بامداد امروز تاکنون گوریه از توابع شوشتر در استان خوزستان را لرزانده است. مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از بامداد امروز(۹ دی ماه) تاکنون وقوع ۱۷ زمین‌لرزه را در گوریه شوشتر ثبت کرده‌ است. از این تعداد، دو زمین‌لرزه با شدت چهار ریشتر بوده است.

گوریه، شهری از توابع بخش شعیبیه شهرستان شوشتر در استان خوزستان ایران است.