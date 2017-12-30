  1. استانها
  2. خوزستان
۹ دی ۱۳۹۶، ۱۲:۴۲

مدارس شعیبیه تعطیل شد/گوریه امروز ۱۷ بار لرزید

مدارس شعیبیه تعطیل شد/گوریه امروز ۱۷ بار لرزید

اهواز - از صبح امروز تاکنون، گوریه در استان خوزستان ۱۷ بار لرزید و همین امر منجر به تعطیلی مدارس بخش شعیبیه شوشتر در نوبت صبح و عصر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در نشست ستاد بحران شهرستان شوشتر در بخشداری شعیبیه، تمام مدارس نوبت صبح و عصر بخش شعیبیه تعطیل اعلام شد و مقرر شد کمپ چادری هلال احمر تا بعد از ظهر در مرکز شهر مستقر شود.

تاکنون خسارتی در این زمینه گزارش نشده ولی بیش از ۴۵ بار گوریه در دو ماه اخیر لرزیده است.

از سوی دیگر ۱۷ زمین‌لرزه از بامداد امروز تاکنون گوریه از توابع شوشتر در استان خوزستان را لرزانده است. مرکز لرزه‌نگاری کشوری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران از بامداد امروز(۹ دی ماه) تاکنون وقوع ۱۷ زمین‌لرزه را در گوریه شوشتر ثبت کرده‌ است. از این تعداد، دو زمین‌لرزه با شدت چهار ریشتر بوده است. 

گوریه، شهری از توابع بخش شعیبیه شهرستان شوشتر در استان خوزستان ایران است.

کد مطلب 4186540

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها