به گزارش خبرگزاری مهر، رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطلاعات، ارزیابی و جمعبندی وضعیت موجود زیرساختهای ارتباطی بانکی در سرورهای اصلی و پشتیبان بهمنظور بهبود وضعیت ارتباطی در شرایط بحرانی از اولویتهای مهم و ضروری دانست و گفت: بانکها برای ایجاد مسیرهای ارتباطی پشتیبان نیازمندیهای خود از سوی وزارت ارتباطات و اپراتورها را اعلام کنند.
رسول سراییان در همین مورد گفت: این جلسه بهمنظور بررسی چالشها، نیازمندیها و توانمندیهای سیستمهای ارتباطی و زیرساختهای موجود بانکها و همچنین ارایه راهکارها و پیشنهادها بهمنظور ارتقا، تداوم و بهبود سرویسدهی در شرایط بحرانی در سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار شد.
وی با اشاره به تاکیدات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به برگزاری جلسات هماهنگی با حضور نمایندگان IT بانکهای دولتی، افزود: لزوم آمادگی و پشتیبانی ارتباطی بانکها در زمان بحران و بروز سوانح طبیعی یکی از دغدغههای مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است .
سراییان با اشاره به ایجاد مسیرهای ارتباطی جایگزین و پشتیبانی امن در زمان بحران و پس از بحران اظهار کرد: ارزیابی و جمعبندی وضعیت موجود زیرساختهای ارتباطی بانکی در سرورهای اصلی و پشتیبان بهمنظور بهبود وضعیت ارتباطی در شرایط بحرانی از اولویتهای مهم و ضروری است .
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با استماع مشکلات بانکها در خصوص ایجاد سرویسهای ارتباطی در مواقع بحران از قبیل هزینه بالای ایجاد مراکز پشتیبانی امن و همچنین نبود دستورالعمل واحد برای ایجاد این مراکز، تصریح کرد: بانکها برای ایجاد مسیرهای ارتباطی پشتیبان نیازمندیهای خود از سوی وزارت ارتباطات و اپراتورها را اعلام کنند.
وی ارتباط بانکی بین مراکز اصلی، پشتیبان و مراکز DR موسوم به Disaster Recovery و لزوم برقراری ارتباط در شرایط بحرانی را از اولویت های مهم این حوزه دانست و افزود: بانکها در بحث سیستمهای ارتباطی باید امکانات و توانمندیهای موجود و وضعیت مطلوب خود را به سازمان فناوری اطلاعات ایران ارسال کنند.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اعلام اینکه در فاز بعدی بانک ها برنامهریزیهای خود درزمینه ایجاد مراکز DR و ظرفیتهای در نظر گرفتهشده برای این مراکز را به ما اعلام کنند، گفت: چراکه در گام بعدی با جمعبندی این گزارشها بتوان استراتژیهای مشخص و متمرکزی برای ایجاد مراکز DR از سوی بانک مرکزی در راستای چابک سازی و امنیت سرویسهای ارتباطی تدوین شود .
سراییان با تصریح بر لزوم آمادهسازی سیستمهای ارتباطی در مواقع بحرانی اظهار کرد: باید به جهت بررسی تابآوری سیستمهای ارتباطی بانکی و آماده بودن زیرساختها، مانورهایی با هدف بررسی ظرفیتها و ماندگاری ارتباط بانکی و برآورد میزان آمادگی در شرایط اضطراری را برنامهریزی و اجرا کنیم.
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