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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۶:۳۰

تاب‌آوری دستگاه‌های ارتباطی بانکی در زمان بحران ارزیابی شد

تاب‌آوری دستگاه‌های ارتباطی بانکی در زمان بحران ارزیابی شد

جلسه ارزیابی تاب‌آوری دستگاه‌های ارتباطی بانکی در زمان بحران در سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول سراییان رئیس سازمان فناوری اطلاعات، ارزیابی و جمع‌بندی وضعیت موجود زیرساخت‌های ارتباطی بانکی در سرورهای اصلی و پشتیبان به‌منظور بهبود وضعیت ارتباطی در شرایط بحرانی از اولویت‌های مهم و ضروری دانست و گفت: بانک‌ها برای ایجاد مسیرهای ارتباطی پشتیبان نیازمندی‌های خود از سوی وزارت ارتباطات و اپراتورها را اعلام کنند.

رسول سراییان در همین مورد گفت: این جلسه به‌منظور بررسی چالش‌ها، نیازمندی‌ها و توانمندی‌های سیستم‌های ارتباطی و زیرساخت‌های موجود بانک‌ها و همچنین ارایه راهکارها و پیشنهادها به‌منظور ارتقا، تداوم و بهبود سرویس‌دهی در شرایط بحرانی در سازمان فناوری اطلاعات ایران برگزار شد.

وی با اشاره به‌ تاکیدات وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به برگزاری جلسات هماهنگی با حضور نمایندگان IT بانک‌های دولتی، افزود: لزوم آمادگی و پشتیبانی ارتباطی بانک‌ها در زمان بحران و بروز سوانح طبیعی یکی از دغدغه‌های مهم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است .

سراییان با اشاره به ایجاد مسیرهای ارتباطی جایگزین و پشتیبانی امن در زمان بحران و پس از بحران اظهار کرد: ارزیابی و جمع‌بندی وضعیت موجود زیرساخت‌های ارتباطی بانکی در سرورهای اصلی و پشتیبان به‌منظور بهبود وضعیت ارتباطی در شرایط بحرانی از اولویت‌های مهم و ضروری است .

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با استماع مشکلات بانک‌ها در خصوص ایجاد سرویس‌های ارتباطی در مواقع بحران از قبیل هزینه بالای ایجاد مراکز پشتیبانی امن و همچنین نبود دستورالعمل واحد برای ایجاد این مراکز، تصریح کرد: بانک‌ها برای ایجاد مسیرهای ارتباطی پشتیبان نیازمندی‌های خود از سوی وزارت ارتباطات و اپراتورها را اعلام کنند.

وی ارتباط بانکی بین مراکز اصلی، پشتیبان و مراکز  DR موسوم به Disaster Recovery و لزوم برقراری ارتباط در شرایط بحرانی را از اولویت های مهم این حوزه دانست و افزود: بانک‌ها در بحث سیستم‌های ارتباطی باید امکانات و توانمندی‌های موجود  و وضعیت مطلوب خود را به سازمان فناوری اطلاعات ایران ارسال کنند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات با اعلام اینکه در فاز بعدی بانک ها برنامه‌ریزی‌های خود درزمینه ایجاد مراکز  DR و ظرفیت‌های در نظر گرفته‌شده برای این مراکز را به ما اعلام کنند، گفت: چراکه در گام بعدی با جمع‌بندی این گزارش‌ها بتوان استراتژی‌های مشخص و متمرکزی برای ایجاد مراکز DR از سوی بانک مرکزی  در راستای چابک سازی و امنیت سرویس‌های ارتباطی تدوین شود .

سراییان با تصریح بر لزوم آماده‌سازی سیستم‌های ارتباطی در مواقع بحرانی اظهار کرد: باید به جهت بررسی تاب‌آوری سیستم‌های ارتباطی بانکی و آماده بودن زیرساخت‌ها، مانورهایی با هدف بررسی ظرفیت‌ها و ماندگاری ارتباط بانکی و برآورد میزان آمادگی در شرایط اضطراری را برنامه‌ریزی و اجرا کنیم.

کد مطلب 4186880

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