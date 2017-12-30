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۹ دی ۱۳۹۶، ۱۸:۵۹

در گفتگو با مهر اعلام شد:

تجمع امروز در کرج بدون مجوز بود/کسی دستگیر نشده است

تجمع امروز در کرج بدون مجوز بود/کسی دستگیر نشده است

کرج - سرپرست معاونت سیاسی امنیتی استانداری البرز گفت: تجمعی که امروز در کرج انجام شد بدون مجوز و غیرقانونی بوده است.

خیر الله ترخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تجمعی که عصر امروز در مناطقی از کرج انجام شده بدون مجوز و غیرقانونی بوده است.

وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی با مردم مراعات به خرج داد، گفت: در تجمع غیرقانونی امروز کسی دستگیر نشده است.

کد مطلب 4186984

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