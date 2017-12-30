تجمع امروز در کرج بدون مجوز بود/کسی دستگیر نشده است

خیر الله ترخانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تجمعی که عصر امروز در مناطقی از کرج انجام شده بدون مجوز و غیرقانونی بوده است.

وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی با مردم مراعات به خرج داد، گفت: در تجمع غیرقانونی امروز کسی دستگیر نشده است.