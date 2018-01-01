به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی شامگاه یکشنبه در نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با اشاره به اینکه توسعه بخش تولید موجب ایجاد اشتغال در چهارمحال و بختیاری می شود، اظهار داشت:نرخ بیکاری در چهارمحال و بختیاری بالا است و باید تلاش شد که نرخ بیکاری در این استان کاهش یابد.

وی بیان کرد: بانک ها نقش مهمی در رونق بخش تولید دارند و باید تلاش کنند که تسهیلات مورد نیاز بخش تولید را به موقع پرداخت کنند.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: سهم چهارمحال و بختیاری در جذب تسهیلات رونق تولید بسیار پایین است و این امر در شان مردم این استان نیست.

۸۶ واحد تولیدی در چهارمحال و بختیاری تسهیلات دریافت کرده است

وی گفت: از ابتدای امسال ۳۹۳ پرونده برای پرداخت تسهیلات تشکیل شده است و به بانک ها عامل برای پرداخت تسهیلات ارسال شده است.

وی تصریح کرد: حدود دو هزار و ۹۳ میلیارد ریال تسهیلات باید به این واحدهای تولیدی پرداخت می شده است که ۸۶ پرونده تسهیلات ریافت کرده اند.

استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: از ابتدای امسال تاکنون ۳۴۱ میلیارد ریال تسهیلات به این تعداد پرونده پرداخت شده است.

بانک با اتخاذ روش های مناسب پرداخت تسهیلات می توانند در مسیر گسترش تولید کمک کنند

وی با اشاره به اینکه بانک ها نقش مهمی در توسعه صنعت و ایجاد اشتغال چهارمحال و بختیاری دارند، اظهار داشت: بانک ها با پرداخت تسهیلات و تامین سرمایه های جاری واحدهای صنعتی نقش تاثیر گذاری در توسعه و پیشرفت صنعت در این استان دارند.

استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: بانک با اتخاذ روش های مناسب پرداخت تسهیلات می توانند در مسیر گسترش تولید کمک کنند و در این مسیر بانک ها نقش تعیین کننده ای دارند.