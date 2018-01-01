کره جنوبی از پیام سال نو «کیم جونگ اون» استقبال کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، کره جنوبی از بخشی از پیام تبریک سال نو «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی، مبنی بر باز بودن در مذاکره میان پیونگیانگ- سئول استقبال کرد.
گفتنی است کیم در سخنرانی خود به مناسبت آغاز سال میلادی ۲۰۱۸، علاوه بر هشدار به آمریکا، از باز بودن در مذاکره با کره جنوبی خبر داد و گفت احتمالا هیأتی را برای شرکت در بازیهای المپیک زمستانی به این کشور اعزام خواهد کرد.
کیم در بخشی از سخنان خود، گفت: فرایند تبدیل کره شمالی به کشوری دارای قوای کامل هستهای به پایان رسیده است.
وی افزود: سراسر خاک آمریکا در تیررس تسلیحات هسته ای ما است و دکمه هسته ای همیشه روی میز من است. این یک واقعیت است نه یک تهدید.
