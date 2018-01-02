نعمت‌الله نازپرورده در گفتگو با خبرنگار مهر، از بازگشایی مرز پرویزخان از امروز سه شنبه خبر داد و گفت: تمام فعالیت‌های تجاری و اقتصادی این مرز از امروز از سرگرفته شده است.

معاون فرماندار قصرشیرین افزود: با بازگشایی این مرز اشتغال هزاران نفر از مردم زلزله زده به حالت عادی بر می گردد.

وی مرز پرویزخان را یک ظرفیت بسیار مهم تجاری برای کشور عنوان کرد و گفت: بازگشایی این مرز یک اقدام بسیار مهم است که با رایزنی نهادهای مختلف صورت گرفت.

این مسئول تصریح کرد: تمام هماهنگی لازم بین مسئولان مربوطه در کشور ایران و عراق صورت گرفته است.

نازپرورده مرز پرویز خان را از نظر اثرگذاری در حوزه صادرات بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: بسته بودن این مرز ضرر اقتصادی زیادی به استان و کشور وارد می کرد.