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۱۲ دی ۱۳۹۶، ۸:۲۲

معاون فرماندار قصرشیرین به مهر خبر داد:

بازگشایی مرز پرویزخان از امروز/از سرگیری فعالیت‌های تجاری

بازگشایی مرز پرویزخان از امروز/از سرگیری فعالیت‌های تجاری

کرمانشاه- معاون فرماندار قصرشیرین، از بازگشایی مرز پرویز خان طی امروز خبر داد و گفت: تمام فعالیت‌های تجاری این مرز از امروز از سرگرفته می شود.

نعمت‌الله نازپرورده در گفتگو با خبرنگار مهر، از بازگشایی مرز پرویزخان از امروز سه شنبه خبر داد و گفت: تمام فعالیت‌های تجاری و اقتصادی این مرز از امروز از سرگرفته شده است.

معاون فرماندار قصرشیرین افزود: با بازگشایی این مرز اشتغال هزاران نفر از مردم زلزله زده به حالت عادی بر می گردد.

وی مرز پرویزخان را یک ظرفیت بسیار مهم تجاری برای کشور عنوان کرد و گفت: بازگشایی این مرز یک اقدام بسیار مهم است که با رایزنی نهادهای مختلف صورت گرفت.

این مسئول تصریح کرد: تمام هماهنگی لازم بین مسئولان مربوطه در کشور ایران و عراق صورت گرفته است.

نازپرورده مرز پرویز خان را از نظر اثرگذاری در حوزه صادرات بسیار حائز اهمیت دانست و تصریح کرد: بسته بودن این مرز ضرر اقتصادی زیادی به استان و کشور وارد می کرد.

کد مطلب 4188901

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