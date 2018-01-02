موافقت اقلیم کردستان با تحویل گذرگاه های مرزی به دولت بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ارم نیوز احسان الشمری، مشاور حیدر العبادی، نخست وزیر عراق اعلام کرد که اقلیم کردستان عراق با تحویل دادن اداره گذرگاه های بین المللی عراق با ترکیه و ایران موافقت کرده و قرار است یک کمیته عالی برای هماهنگی های لازم در خصوص گذرگاه های زمینی و گمرک و فرودگاه ها با همکاری هیات فنی اقلیم کردستان تشکیل شود.

الشمری تاکید کرد که جزئیات جدیدی در خصوص مذاکرات میان دولت فدرال و اقلیم کردستان بعد از دریافت تعدادی پیام در خصوص این مساله وجود دارد و بدین ترتیب تصمیمات مهمی در این حوزه اتخاذ می شود.هم چنین قرار است کمیته دیگری برای بررسی مسائل مربوط به بخشهای آموزشی و بهداشتی در دولت اقلیم کردستان تشکیل شود. درآمدهای حاصله از منابع آبی نیز تقسیم می شود.

این خبر چند روز بعد از آن منتشر شده که فواد معصوم رئیس جمهوری عراق طرح پایان دادن به بحران میان دولت و اقلیم کردستان را اعلام کرد.